Viviana Nunes recordó las secuelas de su accidente en “Vértigo” en 2015, a raíz de la fractura que sufrió Catalina Telias en “Ahora Caigo”

Un lamentable accidente le sucedió a Catalina Telias durante las grabaciones del programa de concursos de TVN, “Ahora Caigo”, en donde los participantes que pierden son arrojados al vacío tras la apertura de una compuerta que se encuentra a sus pies.

En el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, informaron que la cantante sufrió una fractura tras descender del pozo de más de dos metros de profundidad.

“El canal activó el protocolo para estos casos y la derivó al centro de salud más cercano, donde la atendieron de inmediato, con los más altos estándares”, precisó un comunicado de la señal estatal.

El testimonio de Viviana Nunes

Por esto, en el mismo programa de espectáculos se pusieron en contacto con la exanimadora, Viviana Nunes, quien también sufrió de un accidente similar durante su participación en el estelar de Canal 13, “Vértigo”, en donde los eliminados también eran eyectados del espacio de la misma manera.

Ella partió lamentando el accidente de Catalina, y compartió su experiencia con el mismo problema. “Yo lo pasé mal, esto pasó en 2015 en ‘Vértigo’, ya le había pasado a dos o tres figuras antes en programas anteriores. Me fracturé el pié, me pusieron cinco tornillos, una placa metálica y estuve seis meses sin trabajar. Pero Canal 13 se portó perfecto, no tengo nada que decir”, comenzó.

“Por supuesto, uno sufre de impotencia, da rabia, frustración, pasas por todos los sentimientos. Pero, me acompañaron durante todo el proceso, por la operación, en la recuperación también y me compensaron económicamente”, recordó Nunes ya que no pudo realizar los eventos que iba a realizar.

“Entonces, sí me tuvieron que cubrir todo lo que yo tenía pactado, y por supuesto, las cuentas de la clínica, los medicamentos. Se portaron muy bien”, comentó sobre el rol de Canal 13 tras su accidente.

Viviana Nunes en Vértigo 2015 Captura: Canal 13

Las secuelas del accidente

Sin embargo, Viviana reveló que a los tres años este accidente le repercutió en una hernia cervical, por la cual no puede ser operada debido a la complejidad de este tratamiento, y tiene que convivir con esto. “Quedé bien delicada, pero el doctor me dijo que había sido producto de la misma caída que se llama ‘efecto acordeón’”, precisó.

“Bueno, me acompañará el recuerdo por siempre. El pié nunca más fue a ser lo mismo, hay momentos en el que me duele, hay tacos que ya no puedo usar. En fin, es lamentable”, cerró.