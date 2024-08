Actor de ‘Baywatch’ confesó que olía trajes de baño que usaban sus compañeras de la serie

Jeremy Jackson, conocido por interpretar a Hobie Buchannon en la icónica serie de los años 90 “Baywatch,” ha hecho una confesión que ha dejado a muchos impactados. En el reciente documental “After Baywatch: Moment in the Sun,” transmitido por Hulu, Jackson reveló detalles perturbadores sobre su comportamiento en el set durante su adolescencia, un periodo que describe como profundamente problemático.

PUBLICIDAD

El actor, quien se unió al elenco de la serie a los diez años, admitió que solía colarse en los tráileres de sus compañeras de reparto para oler sus trajes de baño después de largas jornadas de filmación. “Normalmente me escabullía en los remolques cuando terminaban y tomaba sus trajes de baño usados,” recordó Jackson. Esta confesión ha generado gran controversia y ha arrojado una luz inquietante sobre las experiencias de los jóvenes actores en la industria del entretenimiento.

La increíble revelación de Jeremy Jackson

En el documental, el actor confiesa que “Digamos que olí todas las vaginas de Batwatch”. Este comportamiento, según él, era una manifestación de la confusión y las dificultades que enfrentaba mientras pasaba por la pubertad en un entorno tan sexualizado como el de “Baywatch”.

Jackson, quien vivió su adolescencia en medio de la fama y la atención mediática, también habló sobre su lucha contra las adicciones que comenzó durante sus últimos años en la serie. Su dependencia de las drogas lo llevó a un descenso hacia la autodestrucción que culminó en su arresto en 1999, el mismo año en que la serie terminó.

Fue condenado a 90 días de cárcel y se sometió a un proceso de rehabilitación. En el documental, Jackson señaló a Nicole Eggert, su compañera de reparto que interpretaba a Summer Quinn, como el principal objetivo de su comportamiento inapropiado.

Jeremy Jackson reflexiona sobre su adolescencia y “Baywatch”

Jeremy Jackson afirmó que admiraba profundamente a Nicole Eggert y que tuvo un “momento muy íntimo” con ella, aunque ella nunca estuvo al tanto de ello. Eggert, quien recientemente fue diagnosticada con cáncer de mama, no se mostró sorprendida ante la confesión, reaccionando con indiferencia: “Conozco muy bien a Jeremy; esto no me sorprende en absoluto.”

La historia de Jackson es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los jóvenes actores al crecer bajo el escrutinio público. Aunque “Baywatch” le brindó fama y éxito a una edad temprana, también lo expuso a un mundo de presiones y tentaciones para las que no estaba preparado.