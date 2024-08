“Esa es mi posición en la sociedad”: Sabélo se emocionó y abrió su corazón en “Ganar o servir”

Como un “duelo de titanes” fue adelantado este nuevo enfrentamiento en el círculo de fuego, y no fue una exageración ya que compitieron en un mano a mano dos “amigas y rivales”: Botota Fox y Sabélo.

Era un duelo que demandaba la concentración y el despliegue de todas sus habilidades de motricidad fina ya que tenían que transportar, de un extremo al otro, un cilindro que era sujetado por una larga vara que maniobraban a la distancia. Todo esto mientras sorteaban un laberinto de fierro que amenazaba la resistencia del participante.

Los duelistas perdieron el equilibrio del tubo, y cuando caía al suelo, tenían que comenzar nuevamente por el circuito. Esta competencia duró varios minutos con Sábelo siempre a la delantera, y fue la argentina quien se quedó con el triunfo.

El capitán de “Soberanos”, Pangal Andrade, tenía la decisión de nombrar a alguien como inmune de la semana, y tras una conversación previa con el transformista, escogieron a Gala Caldirola debido a que pensaban que estaba en riesgo al ya encontrarse Daniela Colett como una de las nominadas.

Sabélo en Ganar o servir Gentileza: Canal 13

La sincera confesión de Sabélo

Sin embargo, el triunfo tuvo un sabor amargo para Sabélo, quien le confesó a Fran Maira, que el capitán le pedió regalarle la inmunidad a Gala, y no fue una decisión en conjunto.

“Hoy surgió en mí la posibilidad de irme a duelo, me ofrezco, lo hago, lo gano y ni siquiera puedo gozar de ese beneficio. No me quejo porque cuando me lo obsequiaron a mí, Austin, yo tampoco me lo esperé como Gala”, partió confesándose con la voz quebrada.

“Es súper entendible su visión porque él considera que la otra persona fuerte entre las mujeres es Gala, y considera que en el ‘Cara a cara’ pueden ir por ella, y me pidió si es que yo ganaba la prueba, le ofreciera mi inmunidad para que pueda permanecer en nuestro equipo”, añadió.

“Con eso siento que es preferible que prevalezca una mujer en esta competencia que yo. Porque no sumo como hombre, no sumo como mujer. No tengo un lugar, es lo que ha pasado siempre en mi vida. Yo sé que es algo personal, me da lata porque esa es mi posición en la sociedad”, dijo, llorando.

Para consolar a Sabélo, la joven le dijo “entiendo tu frustración. Con respecto al tema de la sociedad, pero imagínate cuánta gente afuera se siente identificada contigo. Estás dando a conocer cosas de lo difícil que es vivir sintiéndote tú. Eso es algo hermoso y te tienes que sentir única. Nadie es como tú. Disfrútalo, mañana despierta con otra energía”.