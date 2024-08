“Hubo muchas infidelidades y faltas de respeto”: Faloon sin tapujos en Podemos Hablar sobre las heridas del exmatrimonio con Jean Paul Pineda

Esta noche de viernes 30 de agosto a eso de las 22:30 horas, Faloon Larraguibel tendrá una exclusiva aparición en el late de Chilevisión que conduce Julio César Rodríguez, Podemos Hablar, donde contará detalles inéditos de la relación con el exfutbolista chileno Jean Paul Pineda.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el exReal San Joaquín fue detenido en la madrugada del pasado viernes 8 de marzo por violencia intrafamiliar. Estos brutales hechos –que ocurrieron justo antes que Faloon ingresara al reality de ¿Ganar o Servir?– fueron mediante golpes a la modelo en la cabeza y tórax, mientras él figuraba bajo los efectos del alcohol.

La exYingo comenzó en el late recordando el desolador suceso de la agresión de Pineda: “Él llega más o menos con trago, y llega a reclamarme una infidelidad. Yo estaba durmiendo, estábamos todos durmiendo. No puedo decir por quién me reclama esta infidelidad porque era con nombre y apellido”.

“¿Quién iba a calmar a un hombre así?... Él estaba demasiado descontrolado. Imagínate si hubiera reaccionado como reaccioné muchas veces en el reality . No pude hacer eso, no pude. La fuerza de un hombre es mucho más que la de una mujer (...) El primer golpe fue el que me dejó así, y no pude hacer nada”.

En el late nocturno también hablaron sobre el ingreso de la exchica Mekano a ¿Ganar o Servir?, quien aseguró que este espacio de telerrealidad le sirvió para enfrentar el pasado que la acompaña: “El reality para mí fue un escape, si yo después de ese periodo oscuro y feo para mí ; quizás no hubiera hecho ese luto, ese stop y decir qué es lo que siento, qué es lo que pasó, identificar qué es lo que yo sentía, que es lo que me había pasado. Quizás hubiera sido como ya, pasó la página y ya está, y hubiera aflorado después esos sentimientos. Fue como eso, un escape de la realidad que yo estaba pasando”.

Dentro de la entrevista en PH, Faloon además se refirió a la relación de este cruel momento con sus hijos: “Nunca quise que ellos presenciaran nada de lo que tuvieron que ver, pero todas las cosas que estoy haciendo el día de hoy es por ellos, estoy trabajando para ellos, porque nadie me va a llevar un plato de comida a mi mesa. Tengo que trabajar, tengo que aprovechar, si estoy en este momento lo tengo que aprovechar, hasta cuando se de, hasta cuando se pueda”.

En este nuevo episodio del programa de Chilevisión en su sexta temporada, además de la chica reality, estuvo el periodista del canal Roberto Cox y la tarotista Latife Soto.