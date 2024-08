Jean Paul Pineda lanza feroz indirecta antes de desactivar sus redes sociales: “No puedo más con tanta hipocresía y aprovecharse de temas familiares”

08 DE MARZO DEL 2024 / SANTIAGO El futbolista Jean Paul Pineda luego de quedar en libertad posterior al juicio por violencia intrafamiliar contra su ex pareja, la modelo Faloon Larraguibel. FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO

Durante las últimas horas, Jean Paul Pineda llamó la atención de los cibernautas tras dejar un particular mensaje en sus redes sociales y posteriormente cerrar su cuenta personal.

Así es, el exfutbolista realizó un fuerte y polémico descargo mediante las historias de Instagram y dejó ver que algo le habría molestado en relación a su familia.

Cabe recordar que Pineda fue formalizado por VIF tras agredir a Faloon Larraguibel en marzo de este año, en donde golpeó a la comunicadora en la cabeza y el tórax mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Este hecho ocurrió justo antes de que la exYingo ingresara al encierro de “¿Ganar o Servir?”.

Ahora, algo había molestado al jugador y no encontró nada mejor que lanzar una indirecta antes de abandonar la plataforma.

¿Qué dijo Pineda?

“Cerraré mi cuenta. Gracias a las personas que estuvieron dándome apoyo y muestras de cariño, no puedo más con tanta hipocresía y aprovecharse de temas familiares o muy íntimos”, partió señalando en la conocida red social, para posteriormente cerrar su perfil, según consignó Alfombra Roja.

Asimismo, en otra publicación aseguró que “el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. De cualquier manera, he salido adelante y esta no será la excepción. Me retiro de las redes que son nada más que una mentira y morbo sin fin”.

“Lo único que necesito es levantarme y preocuparme de recuperar lo que importa: mis hijos”, sostuvo, agregando que es un tema que solucionará con abogados.

Destacamos que durante esta semana salió el adelanto de la entrevista de Faloon Larraguibel en “Podemos Hablar”, programa de CHV conducido por Julio César Rodríguez, en donde estará como la principal invitada y tendrá una íntima conversación revelando detalles desconocidos de su tormentosa relación con Pineda.

Por ejemplo, la exanimadora de Zona Latina descalificará las infidelidades, faltas de respeto y la violencia de la cual fue víctima.

