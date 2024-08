La dejaron plantada: Yamila Reyna desclasificó fallida cita amorosa en plena pandemia

La actriz argentina Yamila Reyna desclasificó la fallida cita que tuvo con una galán extranjero, que la dejó, literalmente, con los crespos hechos. Esto, porque a último minuto le avisó que no asistiría al esperado encuentro y le dio una explicación que para ella, no fue del todo creíble.

Fue en conversación con su colega comediante Rodrigo Villegas, en el programa Una noche redonda, donde reveló que en los tiempos de pandemia estaba que cortaba las huinchas por conocer gente nueva, debido a que todo el mundo se encontraba encerrado, momento que decidió incursionar en la plataforma de citas Tinder.

“Llevábamos un año encerrados, yo tenía más bigote que vos”, graficó respecto a su estado sentimental.

Fue así como hizo match con un galán extranjero, quien le propuso que cenaran juntos. Así, ella muy emocionada, puso lo mejor de sí para que el encuentro quedara para el recuerdo, pero lo que no sabía el que el hombre se arrepentiría a última hora.

Yamila Reyna recordó fallida cita en pandemia

“Me preparé la cena, tengo todo listo. Nueve de la noche era. Él, cinco para las nueve, me pone por Whatsapp, ‘disculpame, no voy a poder”, le comunicó ante su incredulidad.

Pero, la excusa que le dio fue lo que más le llamó la atención, puesto que el motivo para desistir fue un simple dolor de cabeza.

“‘No puedo. No me siento bien, me duele la cabeza’ y me dejó plantada”, señaló la exanimadora de TVN, desatando su frustración.

Su historia generó diversos comentarios en Instagram, entre quienes destacaron las mil y una anécdota que le han pasado a la comediante.

“Pero por qué siempre le tiene que pasar algo a @yamireyna ! Yo creo que si junta todas sus anécdotas, o hace un libro o el guión de una serie pa Netflix!!”.