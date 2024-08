Las declaraciones de Ben Affleck que revelarían sus motivos para separarse de JLo

La separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha generado un gran revuelo en las últimas semanas debido a la marea de conjeturas que surgieron sobre su problemas conyugales y finalmente la decisión de la superestrella de terminar de una vez por todas su segundo capítulo con el actor.

Aunque la artista presentó ante las autoridades que las causas se debieron a "diferencias irreconciliables", desde el comienzo de su matrimonio se habían manifestado indicios de sus problemas, ya que fueron fotografiados discutiendo en varias ocasiones.

Aunque la artista habría utilizado todos los medios para salvar su relación, han sido las declaraciones del también director las que revelan la auténtica causa de la terminación de su romance.

Las palabras de Ben Affleck que revelan por qué se separó de Jennifer Lopez

Una entrevista con Ben Affleck parece revelar el auténtico motivo por el que los conocidos como Bennifer no lograron mantener su matrimonio, aunque se creía que, al ser su segundo compromiso, sería un, enlace perpetuo.

A pesar de que la entrevista no es reciente, ha causado revuelo entre los aficionados debido a la evidente señal de discrepancia que los famosos muestran.

"No estoy diseñado para la fama, no me atrae, puedes quedártela. No gano nada de ella excepto escapar de algunas multas y conseguir reservas en restaurantes, ¡y no tengo que esperar en línea en Disneyland! Muchos artistas la anhelan intensamente porque nadie aspira a actuar en un espacio desolado, buscan recibir esa atención", comentó.

Affleck ha evitado la atención de la prensa durante su trayectoria como intérprete debido a su naturaleza introvertida, lo cual contrasta enormemente con la circunstancia de JLo. Ella es una de las celebridades más acosadas por los paparazzis, motivo por el cual cada acción que realiza se transforma en un titular de noticia.

"Siento el deseo de comunicar algo profundo a las personas y que estas respondan a ello. La fama y la atención que viene con ella no tienen ningún valor en mi perspectiva. Soy reservado, no me gusta exponerme frente a las personas. He sido juzgado y malinterpretado tantas veces en mi vida que me resulta invasivo y molesto... Busco desempeñar mi trabajo sin tener que lidiar con las exigencias de ser una celebridad", reiteró.

Aunque Affleck supuestamente estaba consciente de lo que conlleva estar junto a Jennifer, parece que fue nuevamente la publicidad lo que les afectó negativamente, una circunstancia que ha sido ampliamente censurada. Después de todo, nadie mejor que él sabía a qué se enfrentaba al casarse con una mujer polifacética y globalmente reconocida, de ahí que parecería que es esa fama que él no quiere tener.