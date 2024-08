“No lo ayudé en nada”: Maite Orsini rompió el silencio sobre el “telefonazo” a Carabineros tras control de identidad al Mago Valdivia

La diputada Maite Orsini será una de las invitadas que abrirá las puertas de su casa a tres personajes públicos, y a las cámaras de Chilevisión, para ser parte del estelar de cocina, “La Divina Comida”. Inevitablemente, ella será consultada sobre el tema que la trajo un sin fin de titulares: su mediático romance con Jorge “Mago” Valdivia.

Orsini partió manifestando su satisfacción con su presente amoroso. “Estoy contenta, estoy bien, estoy tranquila, lo pasamos bien, disfrutamos, somos amigos, somos partners”, confesó. La parlamentaria aseguró que él la conquistó y que se la jugó mucho por ella.

“Yo trabajo la mitad de la semana afuera, pero él también trabaja en las noches. Muchas veces sale de su programa tarde en la noche y viaja hasta allá solo para llegar a Valparaíso donde yo trabajo a dormir conmigo. Se levanta temprano en la mañana y se vuelve a Santiago para quedarse conmigo un ratito. Es súper detallista, súper cariñoso”, reveló Maite.

Jorge Valdivia y Maite Orsini

El “telefonazo” a Carabineros

No sólo habló de los momentos dulces de su relación, sino que también de su tumultuoso comienzo, en específico, el conocido “telefonazo” a Carabineros. Esto sucedió cuando estaban empezando a conocerse, y recibió un llamado de él a eso de las 9 AM, cuando se bajó de una escala en un viaje por trabajo.

El Mago le contó que cuando estaba trotando de noche, un carabinero le pidió su carnet de identidad, pero él lo tenía en su auto, pero el policía no se animó a ir buscar los documentos personales del exfutbolista a dicho vehículo.

“Me dice: ‘terminan esposándome, golpeándome y subiéndome al auto policial a punta de golpes. Llego a la comisaría, me bajo en la comisaría esposado, me llevan al sector donde estaban los calabozos, y antes de ingresarme al calabozo el resto de los carabineros se dio cuenta, ¿tú eres el Mago Valdivia? Sí, pero cómo, perdón’. Le sacan las esposas, le piden perdón, lo suben de vuelta al auto y lo llevan escoltado a su auto”, relató la parlamentaria.

Ella aseguró que Jorge le dijo: “yo no sé qué hacer, porque me parece que no corresponde. Si yo no hubiera sido el Mago Valdivia, y no me hubieran reconocido en la comisaría qué pasa, dónde hago mi reclamo’. Ante esta duda, la diputada le aconsejó que realizara una denuncia para que se hiciera un sumario.

Maite Orsini

“Tengo mi conciencia muy tranquila”

“Llamé al general, a la generala, (le comentó) ‘te pongo al tanto porque como es una persona muy famosa, esto puede transformarse en un escándalo, entonces para que ustedes lo manejen de la mejor manera que ustedes crean’”, afirmó Maite Orsini, quien agregó que le agradecieron el gesto, cortó el teléfono y todo quedó hasta ahí.

“Después se sabe y se me acusó de tráfico de influencias, como que yo hubiera usado mi cargo para ayudar a alguien. Yo no pedí nada, yo no lo ayudé en nada, él no ganó nada, yo no gané nada, nadie ganó nada”, lamentó y recordó la exposición mediática que este caso le trajo.

Finalmente, la diputada confesó que se encuentra tranquila. “Tengo mi conciencia muy tranquila, no le he robado a nadie, no le he hecho daño a nadie. No he ocupado mi cargo para perjudicar a ninguna persona, ni tampoco para favorecerla”, aseguró.

“Salvo aquellos que realmente se lo merecen que son los vecinos de mi distrito, que sí por supuesto ocupo mi cargo para favorecerlos, pero jamás he ocupado mi cargo para ganar algo o para sacar un provecho, no lo he hecho, tengo la conciencia muy tranquila. Así que todos los comentarios que me hacen en las redes sociales me resbalan”, cerró Maite Orsini.