“El tiempo no cura, pero te ayuda a entender el dolor”: Melina Noto habla por primera vez de la muerte de su hermano a dos años de su partida

Melina Noto tuvo un momento de sinceridad en el programa “Sin Retoque”, en donde habló por primera vez de su hermano Alan, quien falleció el 2022 debido a un ataque al corazón.

En la instancia, la argentina inició asegurando que pasar por esta situación ayuda a ver qué amistades están con ella, que uno va perdiendo varias personas en el camino. De hecho, aseguró que ella perdió una oportunidad laboral por esta situación.

“El dolor va mutando, o sea, el duelo va cambiando su forma. Hay momentos en que puedes hablar del tema, hay momentos que no, hay momentos que lo recuerdas con una sonrisa, hay momentos que te da pena”, dijo la comunicadora en el espacio, esto tras cumplirse dos años de la partida de su familiar.

“Creo que lo más importante, cuando alguien se va, es agradecer el que estuvo”, expresó Melina Noto en el nuevo podcast de Camilisíma.

De hecho, aseguró que “a mí me sirvió mucho el entender la muerte, no como algo finito, sino como algo trascendental”.

Las señales de su hermano

En esa línea, Melina aseguró que en su día a día ha encontrado señales de su hermano, las cuales le han ayudado a ella y a su madre a sentirlo presente.

“Yo me me refugio mucho en encontrar señales de mi hermano, no sé, en cosas, en detalles, en situaciones que me hacen dar cuenta que sigue estando”, expresó en el programa.

“Siento que de alguna manera él esas señales me las manda”, añadió, según consignó Página 7.

Asimismo, reveló las diversas terapias que ha realizado durante este tiempo para sanar su corazón. “Me he hecho muchas sesiones de Reiki o de canalización y me han dado mensajes también”, reveló.

“Por ahí, inclusive, mi hermana se hizo una canalización y la chica pidió hablar conmigo, porque Alan tenía un mensaje para mí y no sé si hablo con él, pero sí le pido cosas”, relató, añadiendo que “hay gente que me dice ‘estás re-loca, en realidad no te está hablando nadie’. Pero, para mí, es sanarme”, sostuvo la pareja de Pangal Andrade.

Para terminar, Melina enfatizó en la importancia del apoyo de los seres queridos, además que poder aferrarse a actividades y terapias para trabajar en uno mismo.

“El tiempo no cura, pero te ayuda a entender el dolor”, sentenció a modo de reflexión.