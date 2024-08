“En mis vacaciones lo pensaré...”: Aseguran que importante rostro de TV+ estaría evaluando abandonar la señal

En el último capítulo de “Que te lo digo”, la periodista Paula Escobar fue en busca de bronce, pero se encontró con oro. Ella estaba reporteando con el círculo cercano de Patricia Maldonado para recoger las impresiones de la amiga cerca de Raquel Argandoña sobre su reencuentro con su hija, Kel Calderon, con quien lleva distanciada desde hace años.

Sin embargo, su contacto le lanzó una información completamente distinta que dejó a la comunicadora con la boca abierta. Paula dijo que su fuente le consultó “¿Ya te filtraron que Patricia deja TV+?”. “Yo iba por el jockey y la polera, y me tiran esta declaración”, comentó impactada.

La periodista relató que solamente saludó a esta fuente muy cercana a Maldonado, y después de que esta persona se dio cuenta que la comunicadora le escribió, asumió que su consulta era sobre el futuro televisivo de la cantante.

Escobar le preguntó sobre por qué se iría de TV+, considerando que es uno de los rostros más importantes y un pilar fundamental del programa “Tal Cual”. Sin embargo, no tuvo respuesta de la persona que le tiró la bomba.

Paty Maldonado en Tal Cual Captura: TV+

Las declaraciones de Paty Maldonado

Por otro lado, su compañero, Luis Sandoval, se comunicó con, hasta el momento, la animadora de TV+ para recoger sus impresiones sobre este rumor que le llegó a Escobar. Y Luchito Lágrimas sí obtuvo respuesta de la primera fuente.

“Lo primero que me dice”, partió relatando el periodista. Maldonado le contestó “estoy súper bien, arreglándome para la función. Wow, disculpa, pero no voy a hablar. Yo te tengo un gran aprecio, pero no puedo”.

Luis Sandoval disconforme con esta evasiva de la animadora, él continuó consultándole y logró una segunda declaración de parte de Paty Maldonado. “Me dijo: ‘Yo querido Luis, me voy de vacaciones este domingo. Eso, y estos días me servirán mucho para pensar. Qué pasen unas hermosas Fiestas Patrias y en mis vacaciones lo pensaré”, cerró la involucrada.

En el panel mencionaron que Patricia usualmente tiende a ir a Nueva York para su cumpleaños, que es el 17 de septiembre, y también pasa a visitar a su hermano que vive allá. De igual forma, en el panel especularon que posiblemente podría llegar a Mega, la señal donde trabajó por años.

Vale mencionar que en el capítulo de este viernes de “Tal Cual”, la animadora anunció que se va de vacaciones.