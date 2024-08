Estrella de ‘Jersey Shore’ afirmó que productores arreglaron con la policía un arresto para mostrarlo en el reality

“Jersey Shore” es un reality show de televisión estadounidense que se emitió por primera vez en MTV en 2009.

El programa siguió la vida de un grupo de jóvenes adultos italoamericanos que pasan el verano juntos en una casa de vacaciones en la costa de Nueva Jersey. Se hizo conocido por su enfoque en las fiestas, las relaciones y el drama entre los miembros del elenco

Entre sus personajes más populares se encontraba Nicole “Snooki” Polizzi quien entre sus episodios más populares fue cuando la arrestaron.

En este episodio, Snooki fue detenida en Seaside Heights, Nueva Jersey, por alteración del orden público. Estaba visiblemente ebria, caminando por la playa y las calles, causando una escena. La situación culminó con su arresto por comportamiento desordenado y borracho en público.

Este momento se convirtió en uno de los eventos más comentados de la serie y destacó el tipo de comportamiento extremo que caracterizó a “Jersey Shore.”

Todo fue preparado

En el podcast Therapuss with Jake Shane, Snooki reveló lo siguiente: “Esos policías no estaban de turno para la ciudad. Estaban de turno en la producción para asegurarse de que nos estaban protegiendo de los locos. Así que ni siquiera creo que sea legal porque no estaban trabajando para la ciudad, pero vi el video y uno de los productores dijo: ‘Arrestadla’”.

“Me desperté ese día y estaba bebiendo sin parar”, recordó Polizzi sobre ese día. “¿Así que sabes cuando te despiertas y sientes que vienen los temblores? Dices: ‘Voy a, voy a vomitar, pero tengo que estar en cámara y tengo que ir a este turno’, así que me desperté todavía con mi vestido de fiesta, con mi manta puesta, caminando hacia mi turno”.

Y continuó: “Pensé: ‘No puedo hacer esto’. Así que fue entonces cuando corrí. Corrí a la barra. Tomé inyecciones solo para comenzar a sentirme mejor, y luego simplemente no me detuve”.

Polizzi dijo que sabía dónde estaba la playa y agregó: “Pero mi yo borracho decía: ‘¿Cómo llego a la playa?’ Solo hay una cierta cantidad de entradas para obtener en la playa. No pude encontrarlos por ningún lado, así que pensé: ‘¿Dónde está la playa? ¿Cómo llego a la playa?’. Y el tipo dice: ‘Justo ahí’, y yo digo: ‘Lo sé, imbécil. ¿Cómo llego a la playa?’”.