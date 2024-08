¿Fue todo mentira?: Oriana Marzoli cuenta la verdad detrás de su supuesta prohibición de entrar a Chile

Oriana Marzoli contó la firme sobre la supuesta prohibición que tiene de ingresar a Chile, rumor que surgió en el 2017 cuando tuvo una fuerte discusión con Dominique Lattimore en el reality “Doble Tentación” de Mega.

Cabe recordar que en ese tiempo, la modelo chileno-estadounidense habría presentado una denuncia en Carabineros por los dichos de la española, asegurando que sufrió discriminación y que fue agredida en el encierro.

Según explicó Francisco Halzinki a Página 7, más conocido como “experto en reality” en sus redes sociales, la participante de “¿Ganar o Servir?” debía ser notificada por la justicia, pero eso no ocurrió y es posible que la causa estuviese archivada.

“No se le puede negar el acceso a una persona a un país, en este caso a Chile”, explicó el influencer.

¿Qué pasó realmente?

En esa línea, es donde el medio ya mencionado conversó con la chica reality de esta situación judicial y reveló el panorama real que enfrenta en nuestro país.

“Yo no sé por qué se inventaron una cosa tan grave, o sea cómo no voy a poder entrar a un país. Chicos, de qué estamos hablando, para no poder entrar a un país tienen que pasar cosas graves, jamás”, remarcó la española.

De hecho, Oriana Marzoli aseguró que jamás fue contactada por una entidad chilena. “Nunca me llegó ninguna denuncia, ni mucho menos, entonces muchas mentiras”, descartando sobre el caso de Dominique Lattimore.

Destacamos que la española se encuentra en nuestro país hace varios días, lugar donde ha participado en diversos eventos junto a su pareja Facundo González, Gala Caldirola, entre otros rostros del mundo de la farándula.

“Me quedo hasta el 8 de septiembre, tengo que volver a Madrid por 10 días porque luego tengo que ir a otro sitio, sin hacer spoilers”, dijo en forma de adelanto sobre su futuro televisivo fuera de Chile.