“Hay que tomárselo con humor” y “me había tomado un schop”: Gonzalo Valenzuela alza la voz tras ser descubierto manejando bajo la influencia del alcohol

Durante la jornada de este viernes, Gonzalo Valenzuela fue descubierto manejando bajo la influencia del alcohol en la comuna de Lo Barnechea, por lo que recibió una multa de parte de Carabineros y debió ceder el control de su vehículo a su acompañante.

Ahora, el actor contó detalles de esta situación en una conversación con LUN, en donde aseguró que solamente se tomó una cerveza después de haber jugado un partido de pádel con sus amigos.

“Fui a jugar pádel porque estoy preparando una película que requiere que el personaje juegue pádel. Estaba a dos cuadras de mi casa, fui en auto. Cuando terminamos el partido, el equipo perdedor tenía que ponerse con algún bebestible. Cuando llegamos a la mesa ya estaba servido un schop”, señaló de entrada.

“Después nos tomamos el schop y cada uno se fue a su casa. Yo tomé el auto, salí de lugar y a la vuelta, casi a la salida, estaban los carabineros, controlando”, complementó el actor, asegurando que “está bien que controlen”.

Los uniformados le realizaron el alcohotest, el cual arrojó que tenía 0,4 gramos de alcohol en la sangre. “El carabinero me preguntó si había bebido y le dije que me había tomado un schop. Me hizo el alcohotest y tenía 0,4 gramos. Que es poco, pero en la tolerancia cero igual me gané una multa”, contó.

El mea culpa de Gonzalo

Eso sí, el actor realizó un mea culpa y reconoció que cometió un error al tomar una cerveza y luego subirse a un vehículo.

“Asumo mi error, lo lamento, cometí el error de tomarme un schop después de jugar pádel e irme manejando a la casa que está al lado. Debería haber ido caminando nomás. Así que recomiendo que se tomen el schop en la casa nomás”, expresó.

De igual manera, Gonzalo lanzó una advertencia a los lectores: “Un consejo a todo el mundo: cuando vayan, en este caso a jugar pádel, tómense una agüita o si se toman un schop se van en taxi, pero ojo que los taxis te pueden drogar”, comentó entre risas, haciendo alusión a la denuncia que realizó el pasado 2 de agosto sobre que fue drogado y estafado tras tomar un auto de aplicación.

“Un consejo nomás, hay que tomárselo con humor”, sentenció el actor.