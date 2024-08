Nueva película erótica de Nicole Kidman, ‘Babygirl’, se posiciona como la favorita para el Oscar 2025

Nicole Kidman protagoniza una nueva película erótica titulada “Babygirl”, que se está posicionando como una de las posibles favoritas de los Premios Oscar 2025.

La cinta de la cineasta holandesa Halina Reijn es producida por el estudio A24 y su estreno en cines está pautada para diciembre, y se encuentra compitiendo por el máximo galardón del reconocido festival internacional cinematográfico.

La trama de “Babygirl” gira en torno a una directora ejecutiva, interpretada por Nicole Kidman, que comienza a tener una aventura con un joven pasante, aventurándose un poco al mundo del BDSM.

A pesar de la sinopsis de “Babygirl”, que puede hacer que muchos se cuestionen cómo una cinta erótica podría ser la sensación en la próxima edición de los Premios Oscar, la historia va mucho más allá del sexo.

De acuerdo con lo que explicó Nicole Kidman en el Festival de Cine de Venecia, la trama aborda muchos otros aspectos, como el deseo, el matrimonio, la verdad, los secretos, el poder y el consentimiento.

La actriz además destacó que nunca se llegó a sentir explotada mientras grababa “Babygirl”, pese a las escenas de sexo explicitas: “Sabía que no me iban a explotar. Se interprete como se interprete, no me sentí explotada. Me sentí muy integrada. Todos nos cuidábamos mucho, éramos muy amables los unos con los otros y nos ayudábamos mutuamente. Me sentí muy auténtica, protegida y, al mismo tiempo, real”.

Por otro lado, el filme también cuenta con la participación de Antonio Banderas, quien interpreta al esposo en la ficción de Nicole Kidman, sin embargo, es ella quien logra robarse toda la atención de la película, junto con su coprotagonista Harris Dickinson.