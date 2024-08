“Puedes creer que...”: Raquel Argandoña relató la insólita forma de cómo se enteró que le estaban siendo infiel

Esta semana en el programa de “Tal Cual”, los animadores y la panelista Marlen Olivari hablaron sobre las infidelidades, por lo que José Miguel Viñuela habló de una escena de la película “Spencer” que retrata la vida de Lady Di, y menciona que el Rey Carlos III le regaló el mismo collar de perlas a ella y a la Reina Camilla Parker.

Raquel Argandoña se sintió identificada con esta historia, y se acordó de una anécdota con una de sus exparejas. “A mí me pasó una cosa tan increíble una vez, se las voy a contar, pero que de acá no salga”, anticipó la animadora.

“Yo me fui de viaje a Nueva York con una persona, y en esta tienda Sak, y vi una ropa interior linda, un babydoll lindo, uno negro. Me acuerdo perfecto que me lo probé, todo y me lo regaló”, continuó la Quintrala.

La encerrona al infiel

Todo iba bien hasta que ella retornó a Chile, y a la semana la llamó el conserje porque tenía un paquete a su nombre. Raquel le pidió que se la mandara por el ascensor para ahorrarse el viaje a recepción. “Puedes creer que abro la caja y era la misma tenida de ropa interior que yo había escogido en Nueva York”, reveló.

“Obviamente, yo dije que esto no podía ser, y (estaba) el nombre de la tipa. Llega esta persona con quien estaba saliendo y le digo ‘explícame esto’. Es muy simple, el mismo día, obviamente empecé a ver otra ropa, llevó más ropa y la metió, pero la talla era distinta. Yo dije: ‘no puede ser que me pase esto a mí’”, añadió Raquel.

Él negó todas las acusaciones y se hizo el desentendido ante las sospechas de Argandoña. Para más remate, la mujer a la que iba originalmente destinado, era una expareja del hombre en cuestión. “No me pudo explicar y dije ‘ah, entonces Superman te lo dejó’. No tuvo explicación, yo sé lo que pasó y ahí terminé”, recordó.

Raquel Argandoña tenía la película clara, y sospecha que la mujer sabía en las andanzas que estaba el sujeto, así que a modo de venganza se lo mandó a la animadora para que él quedara al descubierto.