“Recuerda que el karma te persigue”: Michelle Carvalho asegura que Angélica Sepúlveda la atacó por su aspecto físco

Michelle Carvalho protagonizó un tenso momento dentro de la casa de “Gran Hermano”, y esta vez fue Angélica Sepúlveda quien se lanzó en contra de la brasileña y su actual físico.

Todo habría comenzado cuando la exparticipante del reality “Tierra Brava” intentaba defender a Camila Power de los dichos de su compañera, quien ha hecho una ardua campaña para que la joven sea la próxima eliminada y abandone el reality este domingo.

Este último hecho causó la molestia de la “Fierecilla de Yungay”, de hecho aseguró que le estaban haciendo bullying por los comentarios e instó a Power a que tomara acciones legales contra la conocida “Familia Tamagotchi” una vez que esté fuera del encierro de CHV.

¿Qué dijo Angélica en contra de Michelle?

En este contexto, es donde Michelle le reveló a Camila Andrade y a Linda que Sepúlveda le habría lanzado duros comentarios sobre su peso corporal.

“Me dijo que el karma me había comido, que vio todas mis entrevistas. Buscó toda mi vida en Google”, comentó la brasileña, agregando que Angélica le dijo “mira cómo el karma me tenía hecha mie... mi cuerpo y me empezó a atacar con el físico”, contó.

Posteriormente, la influencer le comentó a Pedro Astorga de la situación y este no creó toda su historia. Sin embargo, en ese momento Angélica llegó a la cocina y le grita: “¡Eres tan burda, tan ordinaria! Y recuerda que el karma te persigue”.

Aunque junto a ellos estaban los demás miembros de su grupo, entre ellos Cami, Patricio, Yuhui, ninguno quiso intervenir en la discusión entre ambas.

“No aprendes nada (...) Eres una persona mala, sin sentimientos, revísate (...) Te reíste de cuanta gente, ahora el karma te persigue”, cerró Sepúlveda en el encuentro. En tanto, Michelle le gritaba que estas acusaciones jamás se llevarán a cabo.