Ricky Martin apareció con Max Barz, el actor de contenido de adultos ¿Los rumores eran ciertos?

Más de un año ha pasado desde el 6 de julio del 2023, cuando el actor y cantante Ricky Martin anunció de manera conjunta con el artista Jwan Yosef que su matrimonio, considerado uno de los más sólidos del espectáculo, llegaba a su fin.

En el comunicado precisaron que luego de una cuidadosa reflexión, decidieron poner fin a su matrimonio. Y que esto lo hacían con amor, respeto y dignidad hacia sus hijos preservando y honrando lo que vivieron como pareja durante ese tiempo que calificaron de maravilloso.

“Nuestro mayor deseo ahora es continuar teniendo una dinámica de familia saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos. Como siempre, agradecemos todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas”, se lee en el comunicado que publicaron ambos y que desde entonces ha tenido bloqueados los comentarios.

La separación de Ricky Martin y Jwan Yosef desató todo tipo de especulaciones y una de las que más se comentaba era que el motivo del divorcio era por una infidelidad del cantante.

En ese entonces, en el programa ‘Chisme No Like’, revelaron que Ricky Martín seguía y le daba like a las imágenes de un reconocido creador de contenido para adultos llamado Max Barz, con quien incluso se seguía en las redes sociales.

Pero ahora la historia ha dado un revés, pues semanas atrás el puertorriqueño mostró por medio de diversas publicaciones en su red social Instagram que se fue hasta Tailandia a pasar unos días desde un lujoso hotel y reiteró varias veces que estaba solo.

“Me vine para acá para Tailandia unos días solo a estar desconectado, para alimentarme bien, para meditar, a estar en calma que me hacía mucha falta ha sido muy lindo, he conocido gente, me he encontrado con amigos que ni sabía que estaban por acá, pero sobre todo he estado solo”

— Ricky Martin