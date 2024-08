“Si me pusiera a hablar quizás no se casaría”: Faloon Larraguibel responde a Karol Lucero tras acusarla de ser ladrona

Faloon Larraguibel estuvo como invitada en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde se refirió a su expareja Karol Lucero.

Cabe recordar que la exchica Yingo habló sobre su vínculo con el comunicador mientras era parte de “¿Ganar o Servir?”, en donde reveló que él llamaba a Jean Paul Pineda cuando inició su relación con el exfutbolista.

“Cuando yo me puse a andar con el Paul, llamaba al Paul para molestarlo (…) me quería hacer la vida imposible”, señaló entonces.

Por su parte, Lucero respondió a estas declaraciones y aseguró que se contactó con el Pineda porque aún estaban juntos con Faloon. De hecho, también comentó que le prestó dinero y jamás se lo devolvió.

Las nuevas declaraciones de Faloon

Ahora, la chica reality explicó sus dichos en el encierro de Canal 13, comentando: “Supuestamente, él quería cobrar un dinero que yo le debía. En ese entonces yo estaba embarazada de Luciana. Él llama al Paul y le dice: ‘Oye, sabes que yo tengo que hablar contigo, porque Faloon ingresó a mi departamento y me robó dinero’”, relató.

“(Le dice) ‘Yo tengo cámaras, tengo los videos de que Faloon ingresa al departamento y me roba esto’, y yo ¿qué? Entonces le dice el Paul ‘ya, mándame los videos (...) y yo te pago, no hay ningún problema”, rememoró sobre este momento.

“(Karol le responde) ‘Ya, sí, lo que pasa es que tengo que mandar estos videos al extranjero, porque no sé qué...’. Oye, si quieres mandar un video, lo mandas y punto. ¿Para qué mandarlo al extranjero?”, sostuvo Larraguibel.

“(Jean Paul le dice) ‘Juntémonos’, (y Karol responde) ‘Ya, juntémonos’. Nunca se juntaron, nunca lo llamó, no le mandó videos ni nada”, aclaró Larraguibel, dando a entender que los videos jamás existieron.

En esa línea, Faloon expresó que jamás entendió por qué decirlo realizar esta grave acusión, y que hasta el día de hoy le molesta que Karol se refiera a ella y diga “yo terminé con ella porque quería ser mamá’. No”.

“Podría decir tantas cosas, pero no, porque esto ya es más grave. Incluso lo dije en el programa de la Botota, que en verdad si me pusiera a hablar quizás no se casaría, porque son cosas graves. Si quiere hablar, yo también voy a hablar. Las otras cosas son muy graves”, sentenció.