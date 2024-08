“Tengo una diferencia de cinco años con mis suegros”: Rodrigo González detalló cómo es su relación con su pareja 25 años menor y descartó ser un “sugar daddy”

Rodrigo González fue uno de los recientes invitados en el programa “Podemos Hablar”, en donde contó detalles desconocidos sobre su relación con una mujer 25 años menor.

El comediante en estos momentos tiene 55 años de edad, y en estos momentos mantiene una romance hace cuatro años con la psicóloga Carolina Rickenberg, a quien conoció a través de las redes sociales.

“Ella me conoció en el geriátrico”, dijo en tono de broma el humorista, “Ella me fue a ver a una función de stand up. Yo no me acuerdo de ella, no la vi”, agregó.

“Yo creo que fue la simpatía, no tengo otra arma de seducción que la simpatía (...) Ahí se generó una relación, una onda”, explicó, generando risas en el estudio de CHV.

“Me escribió por Instagram y yo no vi el mensaje. Le respondí como seis meses después”, le contó a Julio César Rodríguez.

No es su sugar

De igual manera, Rodrigo enfatizó en que no mantiene económicamente a su pareja. “No soy sugar daddy, ella tiene buena situación. De hecho, ella me presta plata a mí”, bromeó sobre la situación.

Eso sí, aseguró que está totalmente encantado con la psicóloga. “Yo estoy enamorado de ella, así full enamorado”, declaró.

En cuanto a la relación con los padres de Carolina, el humorista dijo que no tiene ningún problema con ellos por el momento. “Me llevo muy bien con ambos. Tengo una diferencia de cinco años con mis suegros”, sostuvo.

De hecho, comentó que en su primer encuentro el padre de su pareja no sabía que él era un figura pública. “Llego a la casa, el papá no me conocía ‘ni en pelea de perros’, conversamos de la vida y me pregunta qué hago yo”, recordó.

“(Él) me dice ‘tú, sabes’ y yo le respondí ‘sí sé’”, añadió a la historia.