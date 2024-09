De La Ghetto reveló cómo fue su primer encuentro con Polimá Westcoast para grabar “Ultra Solo”

De La Ghetto es uno de los artistas latinos que ha marcado marcado a una generación con sus icónicas canciones de de reggaeton, convirtiéndose en un exponente mundial del género urbano. Entre algunos de sus éxitos se encuentra el éxito el tema “Ultra Solo”.

Cabe recordar que la canción fue lanzada en el año 2022, en donde los artistas Polimá Westcoast y Pailita se lucieron interpretando una pegagosa lírica urbana. Tanto fue el éxito que el cantante puertoriqueño se unió a la segunda parte junto a Paloma Mami y Feid.

En este contexto, es donde el intérprete habló sobre cómo se dio esta colaboración: “Tuve la oportunidad de conocer a Polimá cuando canté en la Quinta Vergara y me lo presentaron, pero yo no sabía que él cantaba esa canción y cuando me dicen, yo digo ‘cabrón’, porque era como que una voz bien diferente es como que él parece que tiene un autotune incrustado en la voz. Era un flow tan único, un estilo tan diferente, que yo nunca había escuchado a nadie con ese estilo y con ese timbre de voz, y me encantó”.

“Lo conocí personalmente, no sabía que era nacido en África, y criado en Chile, tú sabes que es la primera vez que veo un africano chileno aquí, y el pelo largo, el flow, el piquete bien americanizado, porque parece un artista norteamericano, de esos raperos americanos”, aseguró sobre el cantante nacional.

“Cuento corto, fui allá, monté mi estudio, monté las voces, después me enteré que Feid tiró también, grabamos el videoclip, y fue un súper éxito, fue un súper palo”, contó.

Asimismo, destacó que “lo más que me gustó del tema, que es el sonido chileno, no es un tema que quiere parecerse a nadie de Puerto Rico, ni a nadie de Colombia, tiene un estilo diferente, el ritmo es diferente, el palabreo, todas las melodías, algo único, un sonido de aquí de Chile, eso es lo más que me impactó”.

Sobre cómo llegaron al acuerdo, De La Ghetto contó que “hablamos en backstage y me envió el tema. Me metí al estudio y grabé, no sabía si iba a ser un palo o no, simplemente grabé porque me gustaba la canción y él como artista”.

De igual manera, enfatizó en que también le gustó la personalidad de Polimá. “Como persona me cayó bien, humilde, sincero, sencillo, honesto”, aseguró sobre el artista nacional.

“Después cuando tuvimos que hacer el videoclip en Miami y cuando vi el video como quedó, yo dije ’wow, esto va a ser una mega bomba’. Incluso hubo un concurso en Spotify de cuáles son los mejores juntos de lo que va al año, y ese remix ganó, sobre canciones con Bad Bunny, Bizarrap, o sea nosotros ganamos a todo el mundo en esa categoría”, comentó orgulloso.