Anita Alvarado interpeló al alcalde Carter tras el robo de su auto: “¿De qué sirve que el municipio ponga cámaras de mentira?”

Este viernes, la empresaria Anita Alvarado sufrió el robo de su vehículo que se encontraba estacionado afuera de su casa en la comuna de La Florida. En cinco minutos, los antisociales lograron sustraer el auto de la “Geisha chilena”, quien se percató del hurto una vez que iba a dejarlo dentro de su patio.

Alvarado publicó una imagen del vehículo, y solicitó a sus seguidores si tenían alguna información, se comunicaran con ella. Sin embargo, la empresaria no tiene fe en encontrar su auto debido a que las cámaras de seguridad de las calles no estaban funcionando, y no se pudo realizar un seguimiento a los ladrones.

“Esto que hago no es por mí, es para que activen las cámaras. Si fuera así, podría haberle hecho seguimiento a mi auto y ver dónde está (...) Ojalá aparezca, o sino, por último que sea un llamado de atención para el municipio para que activen las cámaras”, declaró a LUN.

El descargo de Anita Alvarado

Anita Alvarado fue a sus redes sociales para interpelar al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por esta falla en las cámaras. Ella se encontraba en la calle en donde le robaron el auto, y mostró las cámaras de seguridad instaladas.

“En esto invierte el municipio, esas cámaras que están ahí. El municipio gastó muchos millones en poner cámaras a toda la gente. ahora, se pueden sorprender quién es dueño de la empresa de esas cámaras. Entonces, Carter invierte una cantidad de millones enorme en estas cámaras que, finalmente, no se avisa bien a la gente que todos los meses se tienen que pagar”, comenzó su descargo.

“Él paga millones por esa cantidad de cámaras y, en realidad, no hay cómo hacerles el seguimiento. Si vemos, aquí todos los días en Jardín Alto se hacen portonazos, roban autos. Uno de los violadores más intensos está aquí en Jardín Alto y todavía no lo pueden atrapar. Hay carteles, porque drogan a las niñas en el paradero y las violan. Y esa es la seguridad que está diciendo Cárter”, añadió.

Anita Alvarado comentó que no iba a llorar por cosas materiales, ya que afortunadamente todavía puede trabajar y nadie de su familia salió herido. De igual forma, ella hizo el siguiente cuestionamiento: “¿De qué sirve que el municipio ponga cámaras de mentira?”.

“Dejen de robarnos, dejen de robarnos. Por último, no importo yo, denle solución a la gente, porque de verdad hay gente que no tiene ni siquiera trabajo para conseguir lo que necesitan, por esa gente da indignación, porque yo sí puedo, tengo trabajo (...) Pero a esa gente que le roban su único vehículo, qué injusticia”, añadió.

“Es mentira que en La Florida hay seguridad. No hay nada de seguridad, aquí toda la gente anda asustada”, aseveró Anita Alvarado, quien advirtió a los delincuentes que le robaron a su auto que los iba a pillar.