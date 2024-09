“De verdad me quería morir”: Pancha Merino se sinceró sobre el oscuro periodo de su vida antes de conocer a Andrea Marocchino

La actriz Pancha Merino tuvo una segunda oportunidad en el amor después de que se separó del padre de sus hijos, Claudio Labbé. Ella conoció a Andrea Marocchino, el hijo de Luciano, con quien ya lleva más de cinco años de relación, y hace casi un año fue a vivir con él.

En su última participación en el programa “Tal Cual”, la panelista habló sobre el rol que tuvo el italiano en la reconstrucción de su vida, después de que fue víctima de una millonaria estafa que terminó en el quiebre de su matrimonio.

“Después de seis años de sufrimiento letal, sentí que estaba feliz. Me sentía agradecida con la vida, no quería morir, quería seguir viviendo. Me sentía muy feliz (...) Volví a creer en el amor, y no solamente en el amor sino que en la vida. Volví a sentirme feliz con la vida”, confesó sobre el momento en que conoció al italiano.

Pancha Merino y Andrea Marocchino Fuente: Instagram

“Si Andrea no hubiese llegado a mi vida...”

Ella entregó una oscura confesión sobre el periodo posterior a su separación y antes de conocer a su actual pareja. “Durante mucho tiempo, me quería poco menos morir, lo único por lo que sabía que no me podía morir era porque tengo tres hijos. Si yo no hubiese tenido hijos, yo me hubiese querido ir”, reveló.

“Volví a tener entusiasmo, por eso siempre le digo a Andrea: ‘Gracias a Dios llegaste a mi vida’. De verdad si no llegaba, la vida hubiese sido un infierno para mí y mis niños. Yo me sentía tan frustrada, tan fracasada. Me habían robado todo el dinero de mi vida, para el cual había juntado y trabajado. Me sentía traicionada, habían destruido a mi familia. De verdad me quería morir”, añadió la actriz.

“Si Andrea no hubiese llegado a mi vida con ese positivismo que tiene, que es agradecido de la vida, que es contento, que es amoroso con todo el mundo. Todo el mundo lo quiere. Él me ayudó y volví a sentirme entusiasmada”, cerró Pancha Merino.