“Me voy a inspirar en...”: Antonella Ríos habla de su papel como cantante en película Chica Rica

Feliz como una lombriz. Así se encuentra la actriz Antonella Ríos tras ser confirmada en el papel que pondrá en aprieto al protagonista de Chica Rica, la película inspirada en la icónica canción de René de la Vega.

“Estoy súper contenta con el personaje, es un personaje que me acomoda. Siento que es la clásica personalidad que está siempre ligado en torno al ego, al reconocimiento o a sentirse valorada. Que destaca por sobre las demás personas”, cuenta Antonella a Publimetro, en lo que es su tercera participación en un largometraje, tras su debut en Los Debutantes y Súper, todo adentro.

El personaje lleva por nombre Sheena y es una cantante que alcanza la fama gracias a sus polémicas y torcidos romances, más que por su talento como artista. Pero, a ella nada de eso le importa, solo quiere que el mundo hable de ella, aunque no sea para bien.

“Es como estos personajes que buscan el todo por el todo, que buscan estar en primera línea o segunda, pero que hablen de ellos, aunque sea para mal. Le gusta llamar la atención y destacar por sus escándalos. Sheena es una cantante que tiene absoluto poder de su sensualidad y a través de eso consigue lo que consigue. Siempre haciendo más ruido por el tema de romances y escándalos que por su consistencia como cantante”, relató la expanelista de Me Late, cuyos exintegrantes (Sergio Rojas, Luis Sandoval y Paula Escobar) también participarán como un panel de farándula.

Tras su regreso a la pantalla grande. Antonella confiesa que está muy contenta, pero preparándose para dar con el tono adecuado.

“No sé si me voy a inspirar en alguien, porque aún no encuentro a esa persona, pero sí me voy a inspirar en esos personajes de teleseries mexicanas. Esa de mujer caprichosa”, reconoce.

“Me siento mucho más madura”

“Esta película viene a coronar mi tercer amor, porque es mi tercera película. Me siento mucho más madura y segura actoralmente. Me siento mucho más confiada en mí. Me tengo que preparar físicamente, y actoralmente para conseguir el rol que pone a prueba al personaje protagónico para hacerlo pisar el palito”, sentenció.

Chica Rica se grabará en octubre y contará con las actuaciones de Raimundo Alcalde y Tutu Vidaurre, como protagonistas.