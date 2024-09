“Yo que tenía que lidiar con este monstruo”: Marcela Vacarezza reveló la “crisis familiar” que se desató en su círculo por la pandemia

Marcela Vacarezza reveló el drama familiar que fue expuesto durante uno de los capítulo de su podcast junto a Rafael Araneda y su hijos llamado “Tenemos que hablar”.

Cabe recordar que el espacio ha dado pie para conocer como funciona la dinámica del círculo más cercano de la animadora y la psicóloga. Sin embargo, entre ellos han revelado más información de la debida.

“Yo me sorprendí varias veces de cosas que no sabía, de hechos concretos o de la manera de pensar de cada uno”, expresó Marcela en una conversación con La Cuarta.

En concreto, la exrostro de televisión habla de cuando se enteró “al aire” de una reunión secreta que tuvieron sus hijos con Rafael en plena pandemia, cuando él vivía en Estados Unidos ya que se había ido a trabajar a Univisión.

“Hicieron una reunión por zoom los tres con él, porque no me soportaban. ‘Papá, ¿qué hacemos con la mamá?’. Yo me enteré ahí y yo les dije, ‘¿es broma?’ ‘No, sí, tuvimos una reunión con él’. Yo no sabía”, reveló Vacarezza al medio ya mencionado.

Sobre si esto desencadenó un conflicto familiar, Marcela aseguró: “Claro, pero yo me sigo defendiendo. Es lo que yo les digo, porque, claro, para Rafael fue difícil vivir aquí solo. Pero yo que tenía que lidiar con este monstruo, porque apenas partió la pandemia, era como una sombra negra y uno salía a la calle y más o menos que te ibas a morir por salir a la calle. Y uno llegaba, se duchaba, se cambiaba ropa y nadie sabía mucho del tema, solo que la gente moría por este contagio. Yo lo tuve que vivir con ellos y resulta que para los jóvenes adolescentes haber vivido eso… yo creo que fueron los más perjudicados. Porque están en la época de salir, de divertirse, de juntarse con gente. Uno mayor, no importa, ya tiene su vida armada. Entonces era esta guerra de que ‘a mi amiga la dejan, que a mi amiga esto, que ellas pueden salir, ¿por qué nosotros no? ¿Y hasta cuándo? ¿Y por qué eres tan intransigente?’. Y nosotros vivíamos con la mamá de Rafael. Yo decía esta señora de 90 años se me puede morir si llegan estos niños contagiados. Y yo también, sí. Desconocíamos mucho del tema. Entonces discutíamos harto”,. aseguró.

La seria conversación con Rafael

De hecho, aseguró que mientras los niños se quejaban de ciertas actitudes de su madre con el “Tío Conductor”, ella también tenía conversaciones con su esposo por la misma situación.

“Yo no lo podía creer, ahí me enteré (en el programa). Y (en la época de pandemia) yo también hablaba con Rafa y le decía ‘¿qué hago con estas niñitas que me tienen vuelta locas?’. Sí, un poquitito él era el puchimbol de todo lo que estaba pasando. Además que yo les decía qué se quejan tanto. Porque además era bien egoísta de parte de ellas yo encontraba y se los decía: ‘Tienen una casa increíble. Tienen posibilidades de tantas cosas. Hay gente que vive súper apretada, que no tiene dónde pasar el rato. Y ustedes son unas malagradecidas’”, recordó.

“No, sí peleamos. Peleamos harto esa veces. Al principio fue más. Después también entendieron, o tuvieron tolerancia a la frustración y supieron que yo no las iba a dejar nunca. No, nos la iba a dejar salir. Pero claro, fue verdad. Y así uno se va enterando de algunas cosas”, cerró.