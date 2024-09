“Ella es más que un canal”: José Antonio Neme se deshizo en halagos para Karen Doggenweiler tras ser confirmada como animadora de Viña 2025

“Ella es más que un canal, es más que TVN, más que Mega, es de esas figuras de la tele que ya entraron en el archivo de la televisión”, fueron parte de las emotivas palabras que le dedicó José Antonio Neme a su compañera y amiga, Karen Doggenweiler durante la mañana de este lunes 2 de septiembre, luego que se confirmara que ella será la animadora del Festival de Viña 2025.

De esta manera, luego que se mostrara un video con la extensa y destacada trayectoria de Karen Doggenweiler y de confirmara que será la animadora del certamen viñamarino, Neme tomó la palabra para tirarle todas las flores posibles a su amiga.

“Ha sabido enfrentar momentos muy exitosos, proyectos que probablemente han quedado en la memoria colectiva de los consumidores de televisión en el país, ha enfrentado otros proyectos no tan exitosos, ha tenido momentos muy afortunados, otros más desafortunados. Pero siempre ha enfrentado cada uno de sus desafíos personales y profesionales con las misma hidalguía”, destacó Neme.

Luego, añadió que “no tengo dudas, Karen, con todo lo que te quiero, con todo lo que te adoro y con toda la gratitud que tengo hacia ti, que vas a ver a mis perros cuando yo no estoy, me das ánimo cuando uno está decaído y no solamente a mí, sino que a practicamente todo el equipo. Karen Doggenweiler es más que una buena periodista, más que una buena comunicadora, más que una tremenda show woman”.

Emotivo recuerdo de Neme

El conductor del matinal de Mega también relató un emotivo recuerdo con Karen Doggenweiler, revelando un hecho ocurrido hace unos 20 años, cuando él era practicante y ella ya era rostro de TVN.

“Recuerdo en un asado, yo era menor, ella se acerca con mucho cariño. Yo estaba recién empezando después de una práctica y me dice ‘hola, tú estás haciendo la práctica y creo que tienes algo de talento. Cualquier cosa que necesites llámame, yo trabajo en el canal’”, contó José Antonio Neme.

A lo anterior agregó que “para mí que un rostro de la tele, exitosa, se acercara con ese nivel de humildad a mí que era un practicante que estaba conociendo recién los equipos de Televisión Nacional, me pareció especial. No era algo habitual de que rostros de TV se acercaran con ese nivel de cercanía”.

“Yo creo que a mi compañera la caracteriza precisamente eso y no ha cambiado en nada. Yo cuando la miro todos los días llegando acá, nos saludamos, la miro a los ojos, nos conectamos para hacer este programa y sigo viendo a esa Karen de hace 20 años: cercana, divertida, chascarrienta, humilde”, cerró diciendo Neme.

“Yo creo que ella es más que un canal. Es más que TVN, más que Mega, es de esas figuras de la tele que ya entraron en el archivo de la televisión. complementó.

