“Es un sueño largamente acariciado”: La emoción de Karen Doggenweiler como nueva animadora de Viña 2025

Se rindieron ante sus pies. El canal por completo le dio un total espaldarazo a Karen Doggenweiler tras ser confirmada como la nueva animadora del Festival de Viña del Mar 2025 y llegaron en masa hasta el estudio de Mucho Gusto para dedicarle emotivas palabras.

Cada uno destacando los mejores recuerdos junto a Karen, con la emoción a flor de piel, al punto de las lágrimas. Actores, periodistas y reconocidos animadores le entregaron cálidas palabras.

Ante esto, Karen agradeció el importante reconocimiento, indicando que sería el momento más importante de su carrera.

“Recibo esta nominación oficial con mucha gratitud, con emoción, responsabilidad. Este septiembre trae lindas noticias, las estoy empezando a recibir desde ya. Es un sueño largamente acariciado, llega por fin. He tenido una larga carrera siempre de mucha cercanía con el público y por eso mi gratitud es para la gente que me ha acompañando en los programas que he estado”.

Además, agregó que su oportunidad llegó en el momento justo, ni antes ni después.

“Es cuando es y llegó ahora. Y ese mensaje es para las mujeres. Merecemos todo lo que soñamos, no hay que bajar los brazos. Hay que perseverar. Llega. A veces, uno dice que es tarde o es larga la vuelta, pero llega”, recalcó feliz y emocionada ante un estudio repleto de compañeros de canal.

Animadores se rinden ante Karen Doggenweiler

Dentro de los saludos, María Luisa Godoy, exanimadora hasta el 2024, le dedicó los mejores deseos y le pidió que disfrutara “a concho” la experiencia. Junto a ella, el icónico animador Antonio Vodanovic también destacó que su turno “tardó”, pero llegó.

Producto de esto, Karen se tomó una licencia y señaló que “tenemos que tener a Antonio con algo especial en la Quinta Vergara. Estoy en Mega por un lindo consejo que él me entregó. Me dijo ‘ándate a Mega’”, recordó.

Incluso, la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti y Don Francisco se sumaron a los saludos, destacando todo su profesionalismo.