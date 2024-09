“Indiferente para mí”: Daniela Colett dice no sentir nada por Eduardo Vargas y que está contenta que él se case con “una persona que trata bien a mis hijos”

Daniela Colett tuvo una sincera conversación con Fran Maira en el último episodio del reality “Ganar o servir?”, donde reconoció no sentir nada en la actualidad por su exesposo, el seleccionado chileno Eduardo Vargas, con quien confesó mantener una relación cordial por los hijos que tuvieron durante su matrimonio.

Fue en una conversación con la otrora participante de “Gran Hermano” donde la diseñadora brasileña entregó mayores detalles de su mediática separación de Vargas, con quien mantuvo un matrimonio de cuatro años antes de ponerle fin a la relación en 2021.

La indiferencia de Daniela Colett con Eduardo Vargas

Y es que luego que Maira le consultara si es que tenía resuelta su vida amorosa con el futbolista, Colett confesó haber perdido el interés en su exmarido, de quien incluso contó que en los próximos meses contraerá nuevamente matrimonio, esta vez con la también brasileña Juliana Peixoto.

Lo respeto por ser el padre de mis hijos, tenemos una cordialidad, y no siento ni rabia ni cariño por él — Daniela Colett

“Él se va a volver a casar. De hecho, ahora. Yo quiero que sea feliz, que haga su vida”, aseveró Daniela respecto del compromiso de Vargas con la estudiante de medicina.

“Del momento que me fui de la casa yo no siento nada, lo respeto por ser el padre de mis hijos, tenemos una cordialidad, así de ‘tenemos que hablar’, siempre tenemos que hablar por tema de los niños, pero no siento ni rabia. Ni cariño ni rabia, sí”, insistió la empresaria, quien fue enfática con Maira en que el futbolista chileno “es una persona que es indiferente para mí, no siento nada por él y está bien, quiero que sea feliz”.

Precisamente ese deseo, de verlo feliz junto a su nueva pareja, fue el que explicó posteriormente Colett, quien aclaró que se debía al buen trato que Juliana mantiene con sus hijos, algo que hace algunos meses ya había dejado entrever en una entrevista con lun.com.

Opens in new window Fran Maira y Daniela Colett. Fuente: Captura de pantalla del programa "¿Ganar o servir?", de Canal 13.

“Ella (Juliana) es buena chica. Pucha, me gusta que esté con esa chica porque es muy buena ella, y es buena con mis hijos. O sea, mis hijos la aman. Si él tiene una persona que trata bien a mis hijos. ¿Qué más puedo pedir?”, puntualizó la brasileña, quien le reconoció a la chica reality que su separación le dio más conflictos con sus progenitores que con su propio exmarido.

“Mis papás son medios conservadores, y cuando yo dije que me quería divorciar, mi papá me llamó y me dijo: ‘No me gustaría tener una hija divorciada’, y eso me dolió muchísimo. Mi mamá, choco mucho con ella porque yo creo que somos muy parecidas”, sinceró Colett, quien finalizó lamentando que quizás sus padres “puede ser que no me aceptan como soy”.