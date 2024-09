¿Pisará la Quinta Vergara?: Gino Mella podría formar parte de la parrilla de artistas para Viña 2025

En las últimas horas ha estado en la palestra el nombre de un cantante urbano nacional para ser parte de la próxima edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025: Gino Mella.

Los seguidores del artista enloquecieron luego de que un compañero del género –Jairo Vera– diera indicios de una posible presentación de Mella en el escenario de la Quinta Vergara.

El autor de hits urbanos como Tarima, Pa Ke Te Enamore y Madrid –Jairo Vera– dio la noticia durante su show en Coke Studio en la Plaza de Maipú: “Una bulla porque mi hermano va a ir a Viña”.

Frente a esto, desde LaJuntaPlus intentaron corroborar con él mismo los comprometedores dichos del artista. Específicamente, el periodista conocido como “Bigmakako” le consultó a Vera sobre la veracidad de sus declaraciones, a lo que él respondió: “No sé nah’, pero quiero que vaya. Si fuera otro we... diría ‘quiero ir yo‘, pero no, hermano. Yo siento que no me lo merezco todavía, soy un artista que está creciendo, soy muy joven. Yo siento que el día de mañana voy a estar mucho más pegado, mucho más centrado, mucho más preparado para eso” .

“Pero siento que el Gino lleva cualquier año, quizás no en la palestra, pero siempre con la misma mente, hermano. Siento que se lo merece, porque la música de él es para eso, para ese festival”, agregó el joven de 20 años.

De esta manera, el cantante urbano dueño de éxitos como El Amor De Tu Vida, Te Exo De Menos :(, Viviendo El Proceso <3 y + Que La Xuxa –Gino Mella– podría ser una carta que se incluya a la próxima parrilla de artistas, así acariciar a “El Monstruo” con su reggaeton romántico y como él dice “soltar el carro” (algo así como entregar mediante sus letras el sufrimiento por penas amorosas).