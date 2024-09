Polémico participante renunció a Gran Hermano: estas son las razones que entregó Íñigo López para salir del encierro

En el reality show de Chilevisión, Gran Hermano, se volvió a vivir una intensa jornada de domingo, luego que el jugador Íñigo López -quien protagonizó varias polémicas y peleas con varios compañeros de encierro- confirmara su renuncia al espacio, aludiendo a razones de salud mental.

PUBLICIDAD

De esta manera, después de casi dos meses de un intenso encierro en la casa de Gran Hermano, ubicada en Buenos Aires, Argentina, Íñigo abandonó la casa donde horas antes tuvo un fuerte enfrentamiento con Michelle Carvalho, quien lo acusó de intentar golpearla en medio de la discusión donde también participó Camila Power.

“No respetas a nadie, no seas barza, eres un parásito, Michelle, y te dedicas a contaminar al resto de la gente”, fueron parte de las cosas que Íñigo le dijo a Michelle en medio de la discusión que habría dado paso a la renuncia de López del encierro, aunque él no aludió directamente a este hecho.

Las razones que entregó Íñigo para renunciar a Gran Hermano

Así, luego de reflexionar por 24 horas -plazo que todos quienes quieren renunciar tienen para confirmar su decisión-, Íñigo acudió al confesionario para ratificar que quería salir de la casa aludiendo principalmente a su salud mental.

“Creo que la salud en lo primero. Para mí, el encierro hoy día es algo que me supera y yo decido abandonar la casa por priorizar mi salud mental”, señaló el jugador.

A lo anterior, agregó que “creo que es más importante que cualquier cosa, que la fama, que la pantalla, que salir en la tele... creo que mi salud y mi salud mental sobretodo es mucho más importante que cualquier otra cosa en mi vida personal y pública”.

Luego apuntó que “decido abandonar la casa, sea cual sea el resultado de la placa, es entendible igual por lo que estoy abandonando (...) me da mucha pena, pero sé que es la mejor decisión”, cerró.

En tanto, luego de hacer pública su decisión, Diana Bolocco señaló que debido a este hecho, la definición de la placa y el eliminado del público se conocerá durante la jornada de este lunes, el que tras la salida voluntaria de Íñigo estará entre Felipe y Camila Power.