“Un beso al cielo”: Ivette Vergara publicó divertido registro con Felipe Camiroaga a 13 años de su muerte

Un divertido video publicó Ivette Vergara en su cuenta de Instagram, recordando al fallecido animador Felipe Camiroaga. El registro corresponde a una actuación que realizaron ambos, dando cuenta del gran histrionismo que lo caracterizaba.

“Hoy me enviaron este video de cuando tenía 25 años y trabajé junto al querido Felipe Camiroaga…estos días más que nunca presente en nuestros recuerdos y de todo el país…”, publicó justo en la víspera de los 13 años del trágico accidente de Juan Fernández, donde murieron los 21 tripulantes.

En el video, Camiroaga aparece en un auto convertible rojo, simulando ser Richard Gere, el actor que dio vida al galán de la película “Mujer Bonita”, quien en esta oportunidad fue interpretada por Ivette Vergara, como Julia Roberts.

“Recordar esos momentos me llena de nostalgia y gratitud por los grandes momentos que he vivido en mi carrera…he tenido la oportunidad de conocer a gente increíblemente carismática y talentosa, personas que no solo marcaron mi vida profesional, sino también mi vida personal. Felipe, en particular, me enseñó tanto sobre el valor de la sencillez, el trabajo en equipo, y el poder del humor y la sonrisa para cambiar el día de alguien”, destacó.

En el video, recrean las escenas de la película, como cuando cenan en un restaurante y la lleva a una tienda a comprarse ropa.

Finalmente, señaló que “es un privilegio mirar atrás y ver cómo cada momento, cada encuentro, ha contribuido a formar la persona y profesional que soy hoy. ¡Gracias a todos los que han sido parte de este viaje increíble! Y especialmente en este recuerdo un beso al cielo para nuestro querido Felipe…siempre presente en nuestros”.

“My immortal”

Al igual que Ivette, a hermana del “Halcón de Chicureo”, Paola Bontempi, también le dedicó una publicación en su red social, compartiendo una fotografía junto a él, donde ambos salen abrazados y tomados de una mano, junto a la canción “My Immortal” del grupo Evanescence.