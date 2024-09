“Baja calidad argumentativa”: Exparticipantes de “La Granja” dieron su opinión sin filtro sobre Oriana Marzoli

Antes de Oriana Marzoli, Pamela Díaz, Gala Caldirola o Fran Maira estaban Vicky Lissidini y Eileen Aguilar, dos de las participantes más recordadas de “La Granja” de Canal 13, uno de los primeros realities show que se realizaron en nuestro país.

Las exchicas realities fueron invitadas al programa de Vía X, “Todo va a estar bien”, en donde el animador Eduardo de la Iglesia les consultó su opinión sobre otros personajes de realities más actuales. Empezaron con un polémico, Sebastián Ramírez.

Aguilar ni lo pensó y lo trató de “ordinario”, y el comentario de la uruguaya no fue mejor ya que dijo que era “de cuarta categoría”. Ambos estaban de acuerdo que él cruzaba límites, “creo que se pasa en su lenguaje, en su forma”, complementó Eileen, y Vicky apuntó a los problemas que él tiene con la madre de su hija.

“Tiene muchas cosas que no corresponden, que se calle un poquito la boquita y que de mejores ejemplos”, lanzó la finalista de “La Granja VIP”.

El cariño al producto nacional

Cuando llegó el turno de Arturo Longton, con quien compartieron en “La Granja”, no dudaron en decir que lo amaban. “Yo lo amo, lo adoro” dijo Lissidini, mientras que la exanimadora de “Cubox” de Canal 13 agregó “es un niño (emocionalmente). No le doy una connotación negativa, tiene una espontaneidad (...) se sigue comunicando como niño”. Ambas destacaron su inocencia, falta de maldad e ingenuidad.

Al pasar a Pangal Andrade, la chilena rescató la fidelidad que mantuvo con su novia Melina Noto, quien lo estaba esperando afuera del encierro. Además, ella destacó la fuerza mental que tiene como deportista de alto rendimiento.

Eileen Aguilar y Vicky Lissidini Captura: Todo va a estar bien de Vía X

Dos titanes de las peleas: Oriana y La Fiera

De los hombres pasaron a las mujeres, y la primera en llegar fue la polémica venezolana, Oriana Marzoli. Si bien Vicky no estaba completamente instruida en su historia, opinó que cuando la vio discutiendo, “me pareció que era de muy baja calidad argumentativa lo que decía. Me parece que hay que subirle un poco el tono a la conversación, un poco básico, con buenos argumentos, me parece que le falta un poquito de eso a esta chica”, comentó.

Eileen Aguilar fue más tajante sobre Oriana, y dijo que “me pasan hartas cosas, porque justamente su nivel de discusión es muy bajito. Sería alguien que nunca más pudiera volver a Chile a trabajar en los medios. A pesar de que tiene un grupo de fans que la quieren, no está entregando cosas positivas, el mensaje no es positivo”.

Finalmente, llegó el turno de la Fiera, Pamela Díaz y la uruguaya manifestó el cariño que le tiene. Aguilar argumentó que “ella está dando un mensaje todo lo contrario que la Oriana. Se superó como mujer y profesional. Superación femenina, superación de mujer”.