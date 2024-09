¿Brujería?: Jugadores de “Gran Hermano” lanzan polémica teoría sobre el plato con “hongos que se movían” de Angélica Sepúlveda

Angélica Sepúlveda protagonizó un tenso momento durante este fin de semana en “Gran Hermano”, y es que la participante se enfrentó a varios de sus compañeros luego de dejar un plato de comida con hongos en la habitación de mujeres.

La pelea específicamente con Manuel y Chama, quienes enfrentaron a la “Fierecilla de Yungay” por tener algunas cebollas pudriéndose en la pieza, lo cual generó un mal olor.

Recordar que la mencionada preparación lucía descompuesta y llena de hongos, lo que habría indicado un descuido del plato.

En este contexto, es donde Íñigo contó detalles de esta situación y que cómo era el ambiente en la casa durante la feroz pelea antes de que abandonara el encierro.

“Yo estaba súper cerca de todo, antes de que empiece el problema que hubo, yo fui a ver el plato. Caché porque llamaron a la Linda y cierran la puerta. Ahí se acercan los que son sapos detrás de la puerta y caché que algo pasó adentro”, contó López.

“Era un olor fuerte”, contó y aseguró que se sentía el hedor en toda la habitación. “La pudrición que se sentía no tiene nombre. El plato tenía vida propia”, sostuvo.

La acusan de brujería

Tras las consulta de los panelistas sobre si antes de este momento se había sentido el arona, López comentó que no porque Angélica “tenía (el plato) bien tapado”.

Eso sí, el joven de 23 años comentó que hubo una frase que lo dejó marcando ocupado, y es que Sepúlveda quería ingerir la preparación. “Después ella dijo que se comía los hongos, la Angélica. ¿Cómo te vay a comer los hongos, po’? Tenía cosas que se movía en el plato”.

Finalmente, Íñigo comentó una sorprendente especulación sobre por qué ella quería conservar el maloliente objeto. “Linda me dijo algo que me hizo sentido, que quedé plop. Me dijo que podía estar haciendo una especie de brujería con eso”, sentenció.