“Como si quisiera ser tratada como una superestrella”: Michelle Carvalho critica el cambio de actitud de Chama en “Gran Hermano”

Michelle Carvalho y Camila Andrade tuvieron una sincera conversación sobre una de las personas de la familia Tamagotchi en el más reciente episodio de “Gran Hermano”, hablamos de Alexandra Méndez, más conocida como Chama.

Cabe recordar que las tres participantes eran conocidas como “el tridente” en los primeras semanas del reality de CHV puesto que eran inseparables. Sin embargo, este barco se hundió y se creó un cierto distanciamiento entre las mujeres de la casa más famosa del mundo.

“Cuando estaba llorando con ustedes no me quise acercar, porque era como más de lo mismo. Hizo eso la semana pasada, la antepasada, que está chata del canal... bueno, si estás tan chata, renuncia”, lanzó en diálogo con su amiga.

“Si realmente sientes que te están tratando mal, demándalos y pelea por tu plata afuera, pero no te dejes pasar a llevar. Eso queda en amenazas, amenazas y amenazas”, agregó, esto luego de que la venezolana quisiera renunciar al espacio tras darse a conocer la sanción debido a la fuerte pelea con Angélica Sepúlveda.

Según las palabras de Michelle, es “como si quisiera ser tratada como una superestrella, literal, una vaina de superioridad. ‘Yo la que más trabajo, me tienen que tratar mejor que a ella’”.

De igual manera, comentaron que la personalidad de Chama ha cambiado debido a que se junta con Manuel, el italiano con quien tiene una relación tóxica.

Chama debería seguir las reglas

En este aspecto, la brasileña fue bastante sensata y se puso a ella como ejemplo. “Las reglas son así, y si no te gusta te tienes que ir”, señaló.

“Hay cosas de acá que no me gustan, me tuve que mamar 40 días en el sótano de mierda, las condiciones. Lloré, lloré, logré mejorar el tema de la comida, muchas otras cosas, y ahora estoy cómoda, tranquila”, sostuvo.

“Pero si el día de mañana me siento pasada a llevar, ellos saben que estoy entera esquizofrénica, que me humillen, me hagan algo, soy la primera que tumbo esa puerta”, sentenció.