“Está buscando quedar como víctima”: Luis Mateucci hace pebre a Gala Caldirola tras fuerte discusión en “¿Ganar o Servir?”

Luis Mateucci y Gala Caldirola protagonizaron un tenso momento dentro de la casona de “¿Ganar o Servir?”, en donde la española le sacó en cara al argentino la vez que la trató de ser una mujer que “arruinó una familia”.

La nueva discusión entre ambos participantes del reality de Canal 13 se dio en una nueva actividad dirigida por Sergio Lagos, en donde los jugadores, en duplas, tuvieron que pasar un rato en el granero para conversar sus problemas.

Los primeros en participar fueron Luis y Gala, quienes tuvieron que hablar mientras bañaban a un burro. El argentino le comentó a la española que ella siempre lo busca para pelear, hablando de la potencial relación que él tendrá con Daniela Colett afuera.

Por su parte, Gala le sacó en cara las palabras que le dijo en una actividad pasada. “Tú partiste diciéndome que si soy así adentro ni te imaginabas cómo soy afuera, despreciándome y tratando de humillarme. Hazte cargo de las cosas que dices, hoy me dijiste ‘rompe familias’, y ni siquiera conoces mi vida”, reclamó.

A los 15 minutos de diálogo, Sergio reingresó a buscarlos, y ellos seguían discutiendo. “Yo pensé que se iba a poder conversar mejor, pero yo acepté mis errores y habíamos quedado en que no me iba a meter más con vos ni vos conmigo. Pero me nombras y me sacas al baile en todas las actividades, ¿cómo me lo voy a tomar? Para mí ya no existes, pero te metes en mis relaciones”, le fue diciendo el argentino a la española en el camino.

Luego de volver a la casona y finalizada la actividad, Luis se quejó con Dani de la actitud que tuvo Gala. Mientras que la española realizó la misma acción con Pangal y Rai, detallando que la mala onda con el argentino viene de antes del reality.

“Cuando me acababa de separar, ni siquiera me iba de casa, y el h… dice ‘Ay, Gala se separó, linda, le mando un beso’, como haciéndose el lindo públicamente. Imagínate el problema que me puede generar a mí dando a entender que hablaba con él, cuando no lo hacía”, contó la española, sobre el verdadero motivo de su mala onda con Mateucci.

La defensa de Rai

Acto seguido, Raimundo Cerda intentó hablar con Luis sobre esta situación y le pidió al argentino que modere sus discusiones con Gala. “No me gustaría que le faltes el respeto y la hieras”, le advirtió a Mateucci.

“Ella dice que yo la ataqué y ella me atacó en una actividad que era para reírnos. Yo ya estoy aburrido”, indicó el trasandino.

“Tenés que rajar de ahí, te lo dije hace tres meses atrás. Está buscando quedar como víctima”, agregó, dando a entender que ella busca generar algo en la audiencia creando este rol.

Luis no estaría con alguien como Gala

Finalmente, Luis nuevamente se desahogó con Dani sobre ell conflicto, comentando que la actitud de Gala con el vedetto fue inapropiada.

“Todos dijeron que Gala no se quería venir y que quería que dejaran al vedetto. Yo nunca podría estar con una chica así, porque es linda y todo, pero después la conoces y se te va el morbo. Su personalidad a ningún hombre le atrae”, indicó el argentino.