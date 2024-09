“Está realmente embarazada”: el atuendo de Lady Gaga en Venecia que nuevamente provocó especulaciones sobre un hijo en camino

Lady Gaga junto con su prometido Michael Polansky aterrizaron en Italia el lunes 2 de septiembre. Su intención era hacer una aparición destacada y pasearse por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.

PUBLICIDAD

Hacia finales de julio, la celebridad reveló que se había comprometido con su pareja, con quien mantiene un vínculo desde hace cuatro años, mostrando su impresionante anillo de compromiso.

Actualmente, la celebridad está en Italia y su vestimenta al llegar ha reavivado una vez más las especulaciones de un posible embarazo.

“Se le nota que está embarazada”

Lady Gaga vistió un encantador traje corto negro salpicado de puntos blancos, que contaba con mangas largas, un cuello circular y un vistoso moño en la zona del vientre, mientras que la falda era amplia.

Ella emparejó este vestido de la manera más sofisticada con medias negras y tacones puntiagudos del mismo color. Llevaba su cabellera rubia semi-atada y también se puso unos anteojos de sol oscuros.

Su apariencia fue sumamente sofisticada y recibió elogios por su estilo y distinción, pero algo capturó la atención y es que se dice que está gestando.

Se especula que la conocida actriz, que asistirá al lanzamiento de su film, Joker: Folie á Deux, podría estar esperando un bebé, dado que ha estado disimulando su vientre. Se comenta que su cara parece más "redonda" que de costumbre, lo que indica un posible "rostro de embarazo".

PUBLICIDAD

Esta no es la primera instancia en que se generan rumores de que ella está embarazada, ya que desde hace algunos meses, se dice que la celebridad parece más rellenita y que "sin duda está a la espera de su primer hijo".

"Parece que está embarazada", "Nadie puede negar esa carita de gestación", "wow, es evidente que está esperando un bebé", "su rostro y su vestimenta intentan esconder su vientre lo revelan todo", "luce hermosa y emana un brillo de maternidad", "me fascinó su estilo, es evidente que está embarazada" y "está escondiendo su pancita de gestación, luce hermosa", fueron algunas de las reacciones en las redes sociales.

La conocida celebridad no ha hecho comentarios acerca de los rumores sobre un posible embarazo. Del mismo modo, no dijo nada durante su compromiso, ni lo hizo público a través de sus plataformas en línea. Por lo tanto, es posible que esté embarazada y simplemente elija mantenerlo privado, como es común entre las personalidades famosas, o todo puede ser una especulación y no ser verdad en absoluto. Solo tenemos que esperar para saber.