“Gritaba del dolor”: Gino Costa entregó detalles de la reciente complicación médica que vivió

El periodista Gino Costa sufrió de una complicación médica mientras estaba en sus labores para “Contigo en la mañana” en un viaje a La Serena. El comunicador tuvo que ser atendido de urgencia tras sufrir de un fuerte dolor al nervio ciático cuando se encontraba en la cuarta región.

PUBLICIDAD

El comunicador de Chilevisión habló con Página 7 sobre el complicado momento de su salud cuyos síntomas comenzó a sentir el jueves pasado. “El lunes me dolió un poco más, pero no me inhabilitó y la noche (este martes 3 de septiembre) fue impactante. Desde la 01:30 a 02:00 horas de la mañana que estoy despierto”, comentó.

“No me podía mover, no me podía parar, no podía ir al baño, no encontraba ninguna posición en la que no tuviera dolor (...) Fue muy mala suerte, me vino un dolor impactante al nervio ciático, nunca me había pasado algo así”, agregó el periodista.

“Era nervio ciático”

Gino Costa le señaló al medio citado que el equipo de Chilevisión fue instrumental a la hora de recibir asistencia médica. “El Gato, el productor que es seco, encontró un servicio de urgencia a domicilio, y ahí llegó una doctora con su equipo espectacular que me pincharon y ahora estoy un poco mejor”, añadió el comunicador.

“Era nervio ciático, yo había tenido dolores antes por ciática, pero no a este nivel (...) No tengo cómo describirlo porque gritaba y yo soy súper tolerante al dolor, no soy miedoso, pero gritaba del dolor”. - Gino Costa describió su complicación médica

El dolor era tal que llegó a arrojarlo al suelo, “tenía toda la parte izquierda de la cintura para abajo con un dolor insoportable, que no encontraba ninguna posición sin dolor. Era nervio ciático, yo había tenido dolores antes por ciática, pero no a este nivel (...) No tengo cómo describirlo porque gritaba y yo soy súper tolerante al dolor, no soy miedoso, pero gritaba del dolor”, detalló Costa.

A pesar de este fuerte dolor, Gino Costa aseguró que mañana volverá a sus labores en el matinal de CHV. “No se van a liberar de mí tan fácil, porque mañana voy a estar con todo, pero debe ser uno de los dolores más fuertes que he sentido”, cerró.