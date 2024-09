JLo vuelve a acaparar la atención con un ostentoso anillo después de su separación de Ben Affleck

El desenlace matrimonial fallido con Ben Affleck ha sido una dura prueba para Jennifer Lopez. Durante algún tiempo, estuvo ausente del ojo público y durante este período, los paparazzi pudieron captar el instante exacto en que se procedía con el traslado de las pertenencias desde el hogar que había compartido con el director de cine y sus respectivos hijos.

El traslado se efectuó el 29 de agosto anterior, en donde los fotógrafos de celebridades se acercaron a la residencia, que actualmente se encuentra en el mercado por un precio de 68 millones de dólares, y obtuvieron fotografías de un vehículo de mudanzas y una furgoneta roja cargada de grandes cajas.

Una persona que conversó con la revista People reveló que la actriz "no está a gusto" en su residencia actual:"La considera demasiado vasta y además, está plagada de numerosos recuerdos".

La Diva del Bronx busca reorganizar su vida personal y profesional después de su mudanza, sin Affleck a su lado, mostrando indicios de haber superado su separación.

Sin alianza matrimonial

En su primera aparición pública tras solicitar el divorcio de Ben Affleck, después de solo dos años de casados, fue vista Jlo. Según la revista TMZ, la artista presentó los documentos para terminar su matrimonio legal con el actor el 20 de agosto pasado, según informó el sitio web de Univisión.

No obstante, la actriz de 'On the floor' marcó presencia en un acontecimiento en Beverly Hills, en el área de Los Ángeles, como señaló el Daily Mail. Lo que llamó la atención en las fotos de su primer evento público tras la noticia fue que ya no lucía su anillo matrimonial, algo que no había ocurrido en eventos anteriores.

Jennifer López se presentó en este evento con un top halter de color blanco y jeans de corte acampanado, acompañados de zapatillas de plataforma. Agregó a su conjunto un bolso Birkin de Hermès y lentes de aviador de tono rosa.

No obstante, lo que realmente resaltó fue que en su dedo índice izquierdo, en vez de portar la banda de matrimonio, tenía "un anillo de oro con diamantes", señala la publicación.

El periódico del Reino Unido destacó que ‘La Diosa de Bronx’ “mostraba una cara bastante tranquila a pesar del alboroto” en torno a su ruptura con Ben Affleck.