“Ojalá no toquen Wonderwall, está muy trillada”: Fanática chilena de Oasis consiguió entradas para uno de los conciertos de la banda

Hace solamente un par de días que se confirmó que Oasis regresa a los escenarios el 2025 tras una larga pausa, y es que al parecer los hermanos Liam y Noel Gallagher hicieron las paces y volverán a ver a sus fanáticos. Una de las afortunadas que logró entrada para este evento fue Karla Durán, una chilena de 35 años y residente en Viña del Mar.

La oriunda de la Quinta Región irá a uno de los 17 shows confirmados por los británicos: “Voy con un amigo a los dos primeros, el 4 y 5 de julio de 2025, en Gales”, comentó la mujer a 24horas.cl.

“Intenté comprar para Oasis en Wembley, pero eran muy caras”, aseguró, agregando que desembolsó $250 mil por entrada para los shows en Cardiff.

Según la conversación que tuvo Karla con el medio, su amor por la agrupación viene desde su juventud y será un sueño para ella verlos en vivo. “Oasis me gusta desde mi adolescencia. Ya los vi cuando tenía 17 años. Con mis amigos íbamos a fiestas brit. Siempre me gustó mucho, pero cuando se separaron esperé a escuchar otras cosas”.

“Cuando supe que volvían, busqué mis discos que ahora son verdaderas reliquias”, aseguró.

El setlist que quiere la chilena

Eso sí, Durán comentó que espera que su setlist no incluya una clásica canción de la banda. “Pjalá no toquen Wonderwall, está muy trillada”.

“Yo creo que a ellos igual les da lata cantarla. La escucho igual, pero si me la pillo en Spotify la paso jajaja. De todas maneras, si la escucho en el concierto, la cantaré igual, pero personalmente no es lo que espero”, prosiguió. Aunque uno de los temas que sí o sí quiere escuchar es ‘Dont look back in anger’.