“Yo le regalé su perro, pa’ que sepan”: Michelle Carvalho reveló la verdadera historia del importante obsequio que le dio a Alexis Sánchez

Michelle Carvalho tuvo un momento de total sinceridad con sus compañeros de “Gran Hermano” y reveló detalles desconocidos de su romance con Alexis Sánchez, una de las estrellas del fútbol nacional.

En una conversación con los jugadores del sótano, la brasileña contó la verdadera historia detrás de la llegada de los perros golden retriever del jugador, Humber y Atom.

“Yo me comí muchos futbolistas famosos que ustedes ni se imaginan”, comenzó diciendo. “Yo le regalé su perro, pa’ que sepan”, aseguró.

“Yo recuerdo un día, terminaron de jugar un partido del Barça, iban a celebrar e iba la Shakira con Piqué y yo quería ir y no me llevó hueón. Yo quedé enchuchada porque no me llevó. Hueón, era puro show”, recordó, asegurando que la relación tuvo momentos bastante intensos.

¿Cómo le regaló al famoso perro?

Michelle contó que mantuvo un romance de más de un año con Sánchez, y que todo ocurrió mientras él estaba buscando un hogar en Barcelona tras haber sido fichado por ese mismo equipo. En ese momento, Alexis le comentó que le gustaría tener un golden retriever.

“Yo empecé a pesquisar hasta que di con uno blanco”, aseguró. El can fue comprado por la modelo y le costó unos 1.500 euros. Eso sí, la nueva mascota del jugador llegó justo para el día del cumpleaños de Michelle, al que Alexis no quiso asistir porque supuestamente había mucha gente.

Sin embargo, el jugador de “La Roja” le había preparado otro cumpleaños sorpresa en su propia casa a modo de disculpa. Tras llegar al lugar en taxi, Carvalho se da cuenta de que Alexis ya se había comprado un golden retriever, por lo que tuvo que quedarse con ambos.

“Me había preparado una fiesta sorpresa en su casa. Ahí él viene y me dice ‘mira lo que acabo de comprar, lo fui a buscar ahora’. Era uno color caramelo. Casi que me desmayo”, explicó, agregando que en ese momento no sabía que hacer con la cajita donde estaba el amigo de cuatro patas.

Finalmente, su regalo fue bien recibido por el “Niño Maravilla”, de hecho, los perros “empezaron a jugar, fue muy cute. (…) Yo le dije ‘bueno, cagaste (sic), vas a tener dos ahora”, cerró.