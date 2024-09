“Eres más de lo que soñé”: Vanesa Borghi celebra la primera semana de vida de su hijo Teo con emotivo mensaje

El pasado sábado 31 de agosto, la presentadora y modelo argentina Vanesa Borghi emocionó a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su hijo Teo Garcés Borghi. A través de un tierno video en sus redes sociales, Borghi compartió la llegada de su pequeño, fruto de su relación con el ingeniero comercial Carlos Garcés. “¡Lo logramos! No podemos más de felicidad… Bienvenido Teo Garcés Borghi 28/08/2024″, escribió en la publicación, mostrando la inmensa alegría que ambos padres sienten por la llegada de su hijo.

Teo nació el miércoles 28 de agosto, un día que Borghi y Garcés recordarán con profunda emoción. En una entrevista con Las Últimas Noticias, Vanesa Borghi compartió detalles de los momentos previos al nacimiento de su bebé. “Estando maquillada y peinada, repentinamente siento un líquido que corre por mis piernas. Me pareció muy extraño porque no era mucha la cantidad, pero sabía que era que había roto la bolsa”, relató la modelo. Con serenidad, Borghi llamó a su médico y decidió conducir ella misma hasta la clínica, sin sentir contracciones demasiado fuertes.

“Viniste a completar mi vida...”

Ahora, a una semana de haber dado a luz, Vanesa Borghi quiso celebrar la fecha compartiendo un emotivo video en sus redes sociales. En el clip, se puede ver a la madre y al hijo disfrutando de los primeros días en casa, rodeados del amor y la ternura que caracteriza esta etapa. Además, Borghi mostró la delicada y acogedora habitación que, junto a Garcés, prepararon con esmero para recibir a Teo.

“Viniste a completar mi vida. Eres más de lo que soñé, eres mi mundo entero…”, escribió Borghi en un emotivo mensaje que acompañaba el video. “Puede sonar cliché pero realmente es así, nunca pensé que se podía amar tanto, me hace sentir plena, no necesito nada más… ¿Alguna mamá por ahí que me comprenda? ¿Que sienta algo así?”, añadió, abriendo un espacio de conexión y empatía con otras mujeres que han vivido la experiencia de la maternidad.

Este momento de felicidad contrasta con el dolor que Vanesa Borghi vivió en 2023, cuando su hija Clara falleció a las pocas horas de nacer debido a complicaciones en el embarazo. Borghi ha sido abierta sobre este doloroso capítulo de su vida, y la llegada de Teo representa una luz de esperanza y renovación para ella y su familia.