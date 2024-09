“Es un pelotudo y me cae pésimo”: Pamela Díaz hizo pebre a Junior Playboy tras enviar pregunta a “¿Ganar o Servir?”

Pamela Díaz sigue dejando la grande en la casona de “¿Ganar o Servir?”, y es que en esta ocasión la participante del encierro se lanzó con todo en contra de Junior Playboy.

El momento ocurrió en una actividad liderada por Sergio Lagos, en donde todos y todas las participantes recibieron preguntas de algunos rostros de TV que se encuentran fuera del encierro.

Uno de ellos fue Raimundo Cerda, quien dejó la grande al revelar que ahora tiene interés por tener un romance con Faloon Larraguibel y desató los celos de Gala Caldirola.

Sin embargo, el exGran Hermano no fue el único que generó controversia en la dinámica puesto que Pamela también sacó las garras al recibir una consulta de su excompañero de “Tierra”.

“Llegas y tembló la hacienda, inmediatamente, y te encontraste con otra fierecilla que es Oriana Marzoli. ¿Ella está a la altura tuya? ¿Es realmente competencia digna?”, le consultó, asegurando que en una casa no pueden haber dos reinas.

La respuesta de Pamela

Por su parte, la animadora de “Hay que decirlo” no escondió su indignación con la pregunta y se lanzó con todo en contra de Junior.

“Encuentro que Junior es un pelotudo y me cae pésimo. No me interesa contestarle, no lo soporto”, respondió sin filtro, con un tono totalmente serio.

Posteriormente, el animador del reality de Canal 13 insistió en que respondiera la pregunta sobre Oriana, a lo que Pamela se negó rotundamente.

“No necesito responder, yo nunca me he comparado con nadie. Yo siempre soy lo que soy, está clarísimo, por algo no está acá sentada. Me gusta unir, me gusta desunir, y eso es lo que vine a hacer acá”, explicó la modelo.

Sobre su conflicto con la española, Pamela intentó evitar el tema y comentó: “Encuentro que estoy en un momento muy especial de mi vida, sé muy bien lo que quiero y lo que hago. No es fácil entrar cuando tengo compañeros que son buenos en lo que hacen, unos que me caen mejor que otros”, sostuvo, agregando que todo “este juego” que se ha visto en pantalla fue previsto por ella.