“Hace un año una parte de mí se apagó”: Daniel Fuenzalida recordó a su padre con un emotivo mensaje

Este miércoles 4 de septiembre se cumplió un año del sensible fallecimiento del padre del animador de TVN, Daniel Fuenzalida. Su papá, Patricio, se fue a los 82 años de edad después de sufrir un infarto al corazón.

A través de su cuenta de Instagram, el animador le hizo un homenaje a su papá en esta importante fecha con un sentido mensaje y un carrusel de postales junto a su querido viejo, las cuales estaban con un filtro blanco y negro.

“Hace un año una parte de mí se apagó, te fuiste sin avisar y de repente. Ha sido un año que te he extrañado mucho papito, sobre todo para contarte lo bien que estoy, lo contento (que estoy)”, partió escribiendo el exHuevo.

“Todo lo que me ha pasado este año, me gustaría contártelo, pero a veces pienso ‘¿para qué?’. Si tú junto a la mamá han hecho todo para que ocurra lo que está pasando. Desde dónde estés me sigues apoyando una y otra vez”, continuó el animador de “Ahora Caigo”.

“No tengo palabras ni sentimiento para agradecer, solo mi compromiso que jamás te olvidaré y que tú estás viviendo en mí. Gracias Papá por tanto, incluso en tu partida hace un año desde el lugar que estés lo sigues haciendo. Te amo…(1941-2023)”, cerró Daniel Fuenzalida.

“Yo estuve ahí con él”

Hace un año, el animador se refirió a las circunstancias que rodearon al sensible fallecimiento de su padre Patricio. “Yo estaba en la radio cuando me llamó mi hermano contándome que lo habían contactado del hospital. Él se había levantado como cualquier día y salió en su auto para trabajar, pero antes de hacerlo debía pasar por el hospital a hacerse un control de su diálisis”, reveló.

“Ahí, en el estacionamiento, se sintió mal y quedó inconsciente. La gente del hospital intentó reanimarlo y no pudieron. No pudo salir de ese infarto”, lamentó el comunicador

“Yo llegué inmediatamente. Salí de la radio y llegué al hospital muy rápido. Él ya había fallecido, pero yo estuve ahí con él. Pude estar junto a él y despedirme”, contó el locutor radial.