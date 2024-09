¡No dijo ni chao!: Chama se retiró de la casa de Gran Hermano por la puerta de atrás y no se despidió de nadie

La casa se rebalsó de lágrimas luego de la sorpresiva renuncia de Alexandra “Chama” Mendez de la segunda edición chilena de Gran Hermano. La jugadora venezolana dejó la casa por la puerta trasera y decidió no despedirse de nadie, ni siquiera de sus más cercanos.

El intenso del participante italiano, Manuel Napoli, tuvo la peor jornada de su estadía en el encierro, puesto que era sabido por los seguidores del reality de las intenciones amorosas de Manu hacia Chama.

Precisamente, el jugador de Italia –junto con la modelo brasileña Michelle Carvalho– fue el más afectado por el repentino abandono de Chama. “Se ha caído el mundo, como dije el domingo pasado, que si se iba me habría pasado esto. Ella me lo comentó ayer, que había tomado ya la decisión, estaba solo a la espera de la reunión con Gran Hermano” , sostuvo un dolido Napoli.

Por su parte, Carvalho enfatizó en que “Me cuesta creer todavía. No sé si es de esas bromas o no, lo que pasó conmigo, algo similar... Creo que ya lloré. Me da mucha pena la forma. Creo que lo que más me dejó triste es que tomó la decisión de no despedirse de nosotros; no sé si tuvo la posibilidad o no, pero eso me dejó muy triste que no se despidió de sus más cercanos . Si ella no estaba feliz, no estaba cómoda, muy valiente de su parte que lo haya hecho, que haya renunciado por su bienestar, por su salud mental. Yo la quiero mucho. Estuvimos aquí casi 60 días juntas. Fue casi una hermana aquí para mí” .

Y frente a los constantes cuestionamientos y a lo cabizbajo de sus amigos del encierro, la animadora del reality, Diana Bolocco, explicó la situación: “Y yo sé que quedan muchas dudas respecto de su salida, y se los quiero aclarar... probablemente, tenemos poca credibilidad, como dices tú (a Michelle), a propósito de tu renuncia de mentira que sucedió hace varias semanas. Me encantaría que este fuera el caso, y lo digo de verdad. Primero, no nos gusta que renuncien los jugadores; segundo, Chama menos: una jugadora súper destacada en tantos ámbitos” , partió diciendo la periodista de Chilevisión.

“Pero la situación es esa... ella no estaba conforme con su sanción, que la llevaba a placa. Ella fue a manifestar que quería que le quitaran la sanción. La decisión de Gran Hermano es no quitar esa sanción, porque considera –y consideramos– que está bien puesta esa sanción. Entonces, ella decide salir; quería salir, quería hablar con su abogado y decide partir de la competencia. Se le dio la posibilidad de que volviera y que saliera por la puerta de adelante, como han salido todos los jugadores, que se pudiera despedir de ustedes, pero no lo quiso hacer, que también es respetable. Y creo que no hay que juzgarla”, finalizó Bolocco.