“No quiero quedar igual que todos ellos”: Hija de DJ Méndez aparece en redes sociales y da a conocer distanciamiento de su familia

Al parecer la relación de DJ Méndez con su familia no es del todo buena, así lo dejó confirmó su hija Issis Méndez, quien compartió una publicación en sus redes asegurando que no es cercana al círculo de su padre.

A través de su cuenta de TikTok, la joven habló respecto al cantante nacional y su actual relación. “Pero si es tu papá, ¿cómo no vas a poder arreglar las cosas?”, escribió en un video que subió a dicha plataforma, según consignó Página 7.

En la publicación también adjuntó la canción Duvet de Bôa y destacó la oración “And you don’t seem to understand” (y parece que no entiendes).

Este hecho no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes inmediatamernte se quedaron sorprendidos al saber que Issis era una de las retoñas del artista.

Cabe recordar que Leo Méndez tiene hijos con Ninoska Espinoza (Steffy, Leo Jr. y Evita), uno con Marcela Duque (Esai) y dos con Katalina Hormazábal (Issis y María Fernanda).

Las preguntas de los cibernautas

Acto seguido, le llegaron decenas de cuestionamientos a la influencer y ella no dudó en responder: “Te lleva a la pelu y se te pasa el enojo”, escribió un usuario. A lo comentó: “Como dije antes, si supieran…”.

De igual manera, otra persona la cuestionó por ventilar su vida personal: “¿Por qué ventilan y dan a saber a todos que hay problemas entre ustedes? Resuelvanlo en privado, con esto solo buscan pantalla”.

¡Ay! No saben leer el #, no estoy ni ahí con la ‘pantalla’. Nunca me ha interesado, créeme, no quiero quedar igual que todos ellos. Así que si no sabes callada”, lanzó.

“Yo no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai. Yo subo contenido. ¿O acaso me ves diciendo que soy de la familia Méndez? ¡No! Es tema de ver mis redes y ver que no me vinculo”, cerró la joven Issis.