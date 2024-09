“Tal vez sintió miedo de irse eliminada por el voto del público”: Angélica Sepúlveda lanzó teoría sobre la repentina salida de Chama de “Gran Hermano”

Tras la sorpresiva salida de Alexandra “Chama” Méndez de “Gran Hermano”, Angélica Sepúlveda realizó un desahogó en la más reciente transmisión del programa de CHV.

En una conversación con Diana Bolocco sobre esta nueva pérdida para el programa, la exTierra Brava comentó que ella también pidió su renuncia por los mismos motivos que la venezolana.

“Lo que sucedió el día viernes fue un hecho grave, que nos involucró a varios y tres fuimos sancionados”, comenzó recordando la pelea que tuvo con Chama y Manuel Napoli.

“Yo tampoco estuve de acuerdo con la sanción, se lo hice saber a Gran Hermano, también presentando mi renuncia, ustedes lo saben. Pero como sé que tengo ese impulso y después me arrepiento, le dije que me diera 24 horas para pensarlo”, agregó a su relato, dando a entender que recapacitó y decidió seguir en la casa más famosa del mundo.

Sobre la agresión que recibió de parte de Chama y Manuel, Angélica comentó: “Los médicos me tuvieron que atender de forma rápida, porque lo que Alexandra me tiró, que no sé qué fue, me produjo inflamación y muchas ampollas en la boca y los ojos. Ahí hay una agresión física”.

“Yo acepté cuando Gran Hermano dijo ‘están los tres sancionados’. A mí se me pasó la mano, porque dije muchas palabras tanto a Alexandra como a Manuel. Fue un momento bastante incómodo”, admitió.

En relación a por qué finalmente no decidió seguir los pasos de Chama, la “Fierecilla de Yungay” comentó que “tengo un compromiso que pocos saben, así que no voy a renunciar, pese a que no esté de acuerdo con la sanción”.

De hecho, sostuvo que tal vez la renuncia de Alexandra era parte de un desafío, al igual que fue la salida de Michelle Carvalho hace algunas semanas.

La salida de Chama

De pasada, destacó que la venezolana era una rival bastante digna en la competencia. “Siempre he reconocido que ella es una excelente competidora física. Tiene mucha cabeza, concentración, es temeraria, somos muy parecidas. Que haya dado un paso al costado es una tremenda pérdida, no solo para la casa, sino también para el público”, explicó la participante de “Gran Hermano”.

“Me dio pena que renunciara, porque siento que si se hubiera dado un tiempo más y hubiera hecho un mea culpa de lo que pasó, quizá aún estaría acá”, reflexionó.

“Tal vez sintió miedo de irse eliminada por el voto del público, pero insisto en que ella tenía una tremenda energía para haber ganado esa salvación. Tal vez ahora se arrepienta y sienta que se precipitó en la decisión que tomó”.

“Si está la posibilidad de que entre, que lo haga. Al programa le falta mucho para terminar y ella es una maravillosa competidora física”, cerrró sobre su excompañera.