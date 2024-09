“Un Mowgli viviendo con los pumas en el cerro”: Camila Andrade se imagina cómo sería un hijo entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga

En el día posterior a la sorpresiva salida de Alexandra “Chama” Mendez de “La casa más famosa del mundo”, Camila Andrade mantuvo una curiosa conversación con una de sus cercanas del encierro, la modelo brasileña Michelle Carvalho.

La presentadora de televisión, Andrade, se imaginó –al lado de Carvalho– acerca de cómo sería un hijo entre Michelle y Pedro Astorga: “Un Mowgli (protagonista de El Libro De La Selva) viviendo con los pumas en el cerro, cruzando la tirolesa del Río Maipo, tomando cerveza... esa sería la vida de un hijo de ustedes” .

Cabe recordar que ambos chicos realitys (Michelle y Pedro) se conocen hace 12 años, desde cuando estuvieron en el encierro del programa de telerrealidad – de Canal 13– Pareja Perfecta (2012). En aquella oportunidad, Astorga fue el ganador junto a la periodista María Paz Wagner.

Pese a que ninguno de los dos ha reconocido un gusto por el otro, han existido varios momentos de miradas coquetas entre ambos participantes y, precisamente Camila Andrade ha sido de las principales jugadores que ha hecho de cupido.

En esta misma línea, en la conversación entre las integrantes del grupo llamado “Tridente”, Cami le consultó a Michelle si es que estaba abierta a formalizar una relación con Pedro, ante lo que ella respondió con un tajante “No creo... en 12 años”.