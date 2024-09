“Creo que se me leyó desde un lugar mal intencionado”: Camila Power reflexionó sobre los conflictos que vivió en “Gran Hermano”

Una de las participantes desconocida que más dio de qué hablar en esta segunda temporada de “Gran Hermano”, fue Camila Power, quien abandonó este lunes la casa más famosa del mundo después de ser votada por el 70,22% de la audiencia.

En conversación con Publimetro, la joven habló sobre su participación en este encierro, en el cual no siente que su personalidad real haya brillado completamente. “Creo que lo que me tocó vivir dentro de la casa fue, más que nada, bastante conflictivo”, partió reflexionando.

“Obviamente no me permitió mostrar ciertas partes más lúdicas de mi personas que son super características de mí. Y eso es super lamentable, pero en el fondo también entiendo y adentro literalmente no podía, no me daban las fuerzas”, agregó la reciente eliminada de “Gran Hermano”.

“Por eso, también estoy tan relajada fuera como que por fin puedo soltar eso y estoy más cag*** de la risa”, señaló.

Camila Power Captura: Gran Hermano de CHV

Los conflictos de Power

En esa misma línea, Camila Power reflexionó sobre los conflictos que protagonizó dentro de la casa. La joven comentó que al ponerse en el lugar de las otras personas con quién tuvo diversos encontrones, como Michelle Carvalho, ella dijo que “creo que se me leyó desde un lugar super mal intencionado”.

“Cuando de verdad, desde lo genuino, nunca fue así”, aseguró Camila, quien siente que fueron mal interpretadas sus acciones dentro del reality.

“Obviamente hay de eso, pero también yo me tomé reality demasiado en serio, mucho más que un juego. Desde afuera, ves que ciertas cosas que se sentían como el fin del mundo allá adentro, en verdad no lo son”, reflexionó.

“Claro, hubo sobre reacciones. Me anduve tomando las cosas a pecho demasiado demasiado rato. Como otras que no, y que creo que me planteé como tenía que plantearme también”, cerró Camila Power.