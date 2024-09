Johnny Depp vuelve a escena con un asombroso nuevo rostro: “Se ve estupendo”

Hablar de un intérprete del calibre de Johnny Depp, cuya vasta fortuna acumulada durante su exitosa carrera artística le permite darse todos los lujos, lleva a muchos de sus admiradores a suponer que no ahorra gastos en cuanto a su bienestar se refiere, sin embargo, el renombrado actor ha causado asombro no precisamente por tener un impecable juego de dientes.

En efecto, en su retorno al Festival de Cine de Cannes en 2023 con la película Jeanne du Barry, Depp causó consternación por la pésima condición de su dentadura, ya que algunos primeros planos de su rostro revelaban un desgaste y pigmentación tal, que en las redes sociales se rumoreaba que sus dientes estaban en proceso de descomposición.

