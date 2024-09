¡No es Waldo!: Nuevo participante lanzó coqueto comentario a Camila Andrade en “Gran Hermano”

Al parecer Camila Andrade está conquistando más de un corazón dentro de la casa de “Gran Hermano”, sin embargo, en esta ocasión puso límites ante un nuevo coqueteo de parte de uno de sus compañeros.

Recordemos que hace solamente un par de días que Waldo le declaró sus sentimentos a la exanimadora de la “Caja de Pandora”.

“Muy atractiva... Lo de sus bonitos ojos. También admiro otras cosas: esa forma de saber llegar a las personas, su alegría... Te quiero conquistar”, fueron parte de las palabras del “huaso” de la casa más famosa del mundo.

¿Quién es nuevo admirador?

Ahora fue el turno de Patricio Esteffan, quien le lanzó un coqueteo comentario mientras se encontraban conversando en el patio de la casa.

En el diálogo también participó Felipe, Waldo y Michelle, en donde estaban hablando sobre que los presentaron a ellos como que “veníamos a por mujeres”.

En ese momento, Camila dijo: “Cacha que yo también me puse a pensar que si hubiese entrado soltera a este reality me hubiese igual costado muchísimo tener algo con alguien”. En tanto, Carvalho le comentó: “Yo entré soltera y no me gusta nadie”.

“Yo hubiese conquistado a Camila”, le dijo seguro Pato, con su particular confianza. A lo que Andrade le dijo: “No hubiese caído en tus redes”.

Sin embargo, el periodista entendió y volvió a insistir que “uno sabe cómo hacerlo también po, no me subestimes”. De hecho, aseguró que antes de entrar al encierro él había visto a las personas que se encontraban “solteras”.

“Antes de entrar ya cachaba que a lo más la Chama”, contó sobre sus posibles opciones de tener un romance y de pasada, dio a conocer que encontraba guapa a varias participantes.

Recordemos que Camila Andrade mantiene un romance con Francisco Kaminski, con quien tuvo un polémico inició de relación puesto que fue acusada de ser la causante del quiebre matrimonial del comunicador con Carla Jara.