“No puedo creer que estés con un imbécil”: Gala Caldirola sacó las garras y se lanza en contra de Daniela Colett por su relación con Luis Mateucci

Gala Caldirola y Daniela Colett nuevamente tuvieron una rencilla dentro de la casona de “¿Ganar o Servir?”, y todo sería por culpa de Luis Mateucci.

PUBLICIDAD

El tenso momento comenzó mientras se encontraba en el desayuno, en donde el argentino provocó a Pangal Andrade y Austin Palao dedicándole unas palabras de despedida tras estar nominados. “Puede que sea la última vez que estemos juntos. Disfrutá que no sabemos lo que puede pasar hoy”, le dijo en un tono burlesco.

En respuesta, Gala le dedicó palabras por su cuenta al peruano. “Aunque te vayas hoy, en este tiempo has ganado más que personas en 5 realities y en toda su vida”, le señaló haciendo referencia a los dichos de Luis, agregando que a ella no le hace gracia que alguien se vaya de la casa y que se burlara de la situación.

“¿Cuánto daño habré hecho para tener tanto resentimiento? Hasta en sus sueños estoy. Igual me gusta que me recuerden siempre”, contestó Luis, añadiendo que quiere que Austin gane.

Como Luis seguía hablando, Gala le pidió a Dani que intercediera para hacerlo callar, a lo que la brasileña contestó: “No le tengo que decir lo que tiene que hacer”.

Mateucci no dejó la pelea ahí, ya que le comentó a Gala que le mandarían saludos cuando esté en el país de Dani mediante una historia de Instagram.

“Ojalá la vayas a ver a Brasil. Me va a encantar ver cómo se le cae la careta que tiene. Dos días le va a durar el encantamiento. Dani, date cuenta, no puedo creer que estés con un imbécil como ese”, respondió Gala.

PUBLICIDAD

“¿Quieres un trío, Galita? Lo siento, no estoy disponible. ¡Son 9 años, loca, superáme y deja de hablar de mí!”, le dijo en tono burlesco. Entonces la casa entera intervino, con Pamela diciéndole a Luis que deje de pelear con mujeres, porque “estás viejo ya”.

Pangal también intervino. “Me voy a meter siempre que pelees con mujeres”, le dijo, y fue aplaudido por sus compañeras, quienes también celebraron cuando finalmente Luis se fue de la mesa.

Daniela se lanza contra Gala Caldirola

Tras la pelea matinal, Dani le comentó a Luis que Gala “se tiene que mirar en el espejo antes de hablar de mí, porque se peleó con su amiga por celos de un hombre que siempre dejó claro que no quiere tener nada con ella”.

“Nadie quiere nada con ella, no es primera vez que le pasa. Fue con Marco, no quiso nada, fue conmigo, nada, fue con Leandro, nada. Que haga con su vida lo que quiera, pero no puede ser que le pase siempre lo mismo”, comentó, por su parte, Mateucci.

“Entré pensando algo malo de ella, me di el tiempo de conocerla, me cayó bien, hasta que empecé a ver actitudes y ahora sé que no tengo nada en común con ella. Siempre se hace la víctima para dejarte mal a ti. Su discurso y sus actitudes no son coherentes”, cerró Dani.

Caldirola estaba escuchando todo lo que la parejita decía de ella, por lo que realizó un fuerte descargo mientras estaba con Austin.

“Me da igual si quedo de celosa o de loca, porque me gusta que me traten bien. Prefiero mil veces ser real, reactiva y tratar de darme mi lugar que ser conformista y dejar que me traten de cualquier manera con tal de no quedarme sola”, le dijo al peruano.